Austro Speakerin holt Weltrekord!

Beim internationalen Silent Speaker Battle, der am 22.01. 2020 im Ost Conference Center in München ausgetragen wurde, setzte sich die Trainerin und professionelle Speakerin Carina Frei gegen die Konkurrenz durch und holte damit nicht nur den Sieg, sondern gleichzeitig einen Weltrekord nach Österreich! Denn noch nie zuvor traten so viele Speaker an, um sich in diesem außergewöhnlichen Wettstreit zu messen.

Über 200 Teilnehmer aus 20 Nationen reisten zu diesem außergewöhnlichen Event an, darunter auch internationale Top Speaker und sogar ein 6-facher Weltmeister!

Silent – was? Das Silent Speaker Battle ist ein Speaker-Event, das von Erfolgs-Speaker Hermann Scherer entwickelt wurde. Aus Scherers Schmiede stammt die Speaker Elite des deutschsprachigen Raumes, seine weit über 40 Bücher sind allesamt Bestseller. Aber der Silent-Speaker-Battle ist ein Wettbewerb, der seinesgleichen sucht! In Anlehnung an Silent Partys, bei denen mehrere DJs zeitgleich verschiedene Musikstile auflegen und die Gäste per Kopfhörer ihren Lieblings-DJ auswählen und zu der Musik tanzen, bekommt das Publikum Kopfhörer aufgesetzt und kann sich per Knopfdruck für den Kanal mit ihrem favorisierten Redner entscheiden.

HÄRTEPRÜFUNG

Die Teilnahme am Silent Speaker Battle ist eine echte Härteprüfung und verlangt den Teilnehmern Nerven wie Drahtseile ab. Denn die Zuhörer konzentrieren sich nicht allein auf einen, sondern gleich auf vier Speaker auf der Bühne. Nur anhand der Farbe, in der die Kopfhörer aufleuchten, können die Redner von der Bühne aus sehen, wer ihrem Vortrag gerade folgt und wer nicht. Erschwerend für die Teilnehmer kommt hinzu, dass sie zeitgleich gegen drei andere Speaker ansprechen müssen – die Bedingungen sind also alles andere als leicht.

Einen Vortrag unter diesen Bedingungen zu halten, ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Dementsprechend fordert der Wettbewerb den vollen Einsatz, um sich mit dem Publikum so zu verbinden, dass man beim Voting am Ende die meisten Stimmen verbuchen kann.

MIT BÜHNENPERFORMANCE AN DIE SPITZE

Carina Frei ist Expertin für das Lösen von mentalen Blockaden und macht Menschen fit gegen Lampenfieber. Als ausgebildete Schauspielerin und Moderatorin ist sie auf Bühnen zuhause, doch „das war noch mal eine ganz andere Nummer“, sagt sie. „Als Speaker trägst du nämlich keine Kopfhörer und hörst deine eigene Stimme überhaupt nicht, dafür die der anderen Redner umso lauter. Dabei nicht aus dem Konzept zu kommen, ist wirklich höchst anspruchsvoll.“

Die Teilnehmer mussten nicht nur fesselnde Inhalte bieten, sondern auch durch ihre Bühnenpräsenz überzeugen. Um Topleistung auf den Punkt abrufen zu können, sind wie bei jedem Wettkampf auch hier Training, Fokus und mentale Stärke entscheidend, um den Stress managen zu können.

Zum 4. mal fand der Silent Speaker Battle in München statt . Aus aller Welt sind professionelle Vortragsredner in die bayerische Hauptstadt gekommen, um bei diesem besonderen Event gegeneinander anzutreten und sich einem harten Kampf zu stellen. Die Tiroler Top-Rednerin Carina Frei konnte sich gegen die internationale Konkurrenz behaupten und gewann den Battle. Mit einer fulminanten Bühnen-Performance konnte sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und wurde vom Publikum zur verdienten Siegerin erkoren.

DIE RAMPENSAU ENTFESSELN!

Carina Frei ist „Die Blockadenlöserin“. Ihre Kundenbandbreite ist groß: Von Schülern bis zum Topmanager – Menschen, die Vorträge halten, vor anderen sprechen müssen und ihr Lampenfieber nicht in den Griff bekommen – sie alle nehmen die Hilfe von Carina Frei in Anspruch und lassen sich für „die Bühne“ fit machen. Frei gehört mittlerweile im deutschsprachigen Raum zu den gefragtesten VortragsrednerInnen und BeraterInnen rund um die Themen Bühnenpräsenz, und das Auflösen von Blockaden, um so nicht nur die eigene Performance zu steigern, sondern auch die Arbeit in Teams und Firmen zu verbessern. Ihre Kernthemen sind: Fit gegen Lampenfieber, Teambildung, ein Blockadefreies Leben.

„Du wirst mit niemandem

so viel sprechen, als mit dir

selbst in deinem Kopf.“

„Wir müssen die Rampensau in uns entfesseln“, ermutigt Carina Frei in ihren Vorträgen. Denn, „was nützt es, gut zu sein, wenn du dein Potential aus Angst nicht abrufen kannst?“. Dass sie das auch selbst vorlebt, konnte sie mit dem Sieg beim Silent Speaker Battle eindrucksvoll unter Beweis stellen. Doch auch unabhängig von der Inszenierung und dem Eventcharakter des Battles hat Carina Frei eine wichtige Botschaft. „Worte können nicht nur die Welt verändern, überzeugen, bewegen und unterstützen, den Kurs zu ändern. Sondern sie haben einen enormen Einfluss auf unseren Geist. Die „innere Stimme“ ist dabei für Frei entscheidend: „Du wirst mit niemandem so viel sprechen, wie mit dir selbst in deinem Kopf. Wenn diese Stimme nun negativ behaftet ist, sabotieren wir uns unbewusst. Die Folgen sind gravierend: schlechtes Selbstvertrauen, weniger Erfolg und dadurch Zweifel, Angst und schlechte Entscheidungen. Menschen, die unter solchen Blockaden leiden brauchen klare Worte von Experten. Sie brauchen Inspiration und Wissen.“ Darin sieht Carina Frei ihren eigentlichen Auftrag – als Trainerin, Autorin und Rednerin. Es gehe darum, die Zukunft zu gestalten. Wichtig dabei: Nicht erst kommen wenn’s zu spät ist, sondern schon mit Kindern und Jugendlichen an die Arbeit gehen.

KAMPF DEM LAMPENFIEBER

Eine aktuelle Studie belegt, dass jeder 4. Schüler an außerordentlich starker Prüfungsangst leidet, mehr als 56% sind vor einer Prüfung extrem nervös und sogar jeder 2. Schüler hat übermäßige Angst vor Schularbeiten.

Diese Angst vor Prüfungen, oder der Schule im Allgemeinen, führt zu Blockaden, welche teils gravierende Auswirkungen auf das Lernverhalten haben.

Die Folgen: Durch die Angst kann der Lernstoff richtig aufgenommen werden (=Lernblockade), oder das Gelernte kann nicht vollständig abgerufen werden (=Blackout).

„Die Arbeit mit SchülerInnen liegt mir besonders am Herzen, gerade weil ich selber unter enormer Prüfungsangst gelitten habe.“ Durch die Einbindung verschiedener Techniken aus der Theaterpädagogik, erzielt Carina Frei schnelle, effektive und nachhaltige Erfolge. Nicht nur bei SchülerInnen sondern auch bei Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Zu ihren Kunden zählen u.a. Ärzte, Manager und auch Kollegen aus dem Speakerbereich fragen die Tirolerin um Rat, um beim nächsten Vortrag zu glänzen. Das gelingt Frei durch hohe fachliche Kompetenz, aber auch jeder Menge Humor. Das stellte sie auch beim Silent Speaker Battle unter Beweis.

Feedback des Publikums: „Grandioser Vortrag!“ „Kompetenter Inhalt, verpackt mit viel Witz und Charme.“

Die Botschaft ihrer Rede: „Selbstvertrauen beginnt im Kopf. Nur wer seine geistigen Blockaden aufgelöst hat, kann wahren Erfolg erlangen!“

Bildquelle: Dominik Pfau