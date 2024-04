Auszeichnung für Brezel Cracker Sesam von Hellma

Platz 1 beim Cooking Award 2024

Das knusprige Laugengebäck „Brezel Cracker Sesam“ von Portionsartikelspezialist Hellma aus Nürnberg hat den 1. Platz beim Cooking Award 2024 erreicht. Die Fachzeitschrift „Cooking & Catering inside“ hatte – wie jedes Jahr – Profiköche befragt, welches ihre beliebtesten Neuprodukte im Bereich Convenience, Getränke- und Küchentechnik sind. In der Warengruppe „Fingerfood & Snacks“ wurden die neuen Brezel Cracker Sesam jetzt auf den 1. Platz gewählt.

Die Brezel Cracker Sesam, die es schon länger auch als salzige Variante gibt, sind ab sofort als Snackportion im Großhandel erhältlich. Sie sind hauchdünn, herrlich knusprig im Ofen gebacken und somit ein idealer Snack für unterwegs. Die knusprigen Cracker sind in Form einer Brezel gebacken, der Sesam verleiht ihnen einen angenehmen, knackigen Geschmack und sorgt dafür, dass sie noch knuspriger werden. Sie sind ideal zum Verkauf an Tankstellen, aber auch für Kioske, Convenience Shops und das OnBoardCatering in Flugzeugen, Bussen und Bahnen. Das vegane Laugengebäck ist lactosefrei und enthält pro Packung 35 Gramm der hauchdünnen Brezel Cracker.

Tipp von Hellma-Geschäftsführer Fritz Haasen: „In der Hotellerie oder Gastronomie sind die neuen Brezel Cracker mit Sesam auch geeignet als Resale-Artikel. Sie können über die Minibar oder an der Rezeption zum Verkauf angeboten werden. Der Knabberspaß-Artikel ist auch bereits in diversen Bordshops von Fluglinien gelistet.“

Seit mittlerweile mehr als 100 Jahren werden Großhandel, Hotellerie und Gastronomie von der Hellma Gastronomie-Service GmbH aus Nürnberg mit dem portionierten „Tüpfelchen auf dem i“ versorgt. Inzwischen verfügt das Unternehmen über ein breites Portfolio an Food- und Nonfood-Artikeln mit derzeit ca. 170 Produkten, u.a. die beliebten Zucker-Sticks in der nachhaltigen Verpackung, die praktische Hellma Erdnussbutter oder das Feine Gebäck 3er Mix mit den gemischten Sorten Vanille, Karamell und Schokolade.

