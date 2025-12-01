Auszeit-Retreat im „Strandhotel Zingst“

Werte im Wandel: Im „Strandhotel Zingst“ trifft Achtsamkeit auf Weite, Coaching auf Natur

Wellness bedeutet im „Strandhotel Zingst“ seit jeher mehr als körperliche Entspannung. Es ist das bewusste Erleben von Weite, Klarheit und innerem Gleichgewicht. Jetzt geht das inhabergeführte Hotel an der Ostsee noch einen Schritt weiter: Vom 23. bis 27. Februar 2026 lädt das Haus gemeinsam mit Mentorin Vesna Szalatzky zum neuen Auszeit-Retreat „Werte im Wandel“ ein – eine Reise zu sich selbst im Rhythmus der Wellen.

„Was treibt mich heute wirklich an – und wie möchte ich leben?“ Fünf Tage lang schaffen Coaching, Naturerlebnisse und Spa-Momente Raum für Reflexion, Achtsamkeit und persönliche Entwicklung. Das Retreat richtet sich an Menschen, die sich nach innerer Ruhe, Klarheit und Neuorientierung sehnen – beruflich wie privat.

Wellness mit Tiefe – im Takt der Wellen

Das „Strandhotel Zingst“ steht seit Jahren für den besonderen Moment des Ankommens – körperlich am Meer und geistig bei sich selbst. Hier verbindet sich achtsame Gastlichkeit mit nachhaltiger Qualität und tiefer Entspannung. Der großzügige Wellnessbereich, die feine Küche und die Ruhe des Hotelgartens schaffen eine Atmosphäre, in der das Loslassen leicht fällt.

Zum Aufenthalt gehören das Buch „Zingstliebe“, ein inspirierender Reiseführer zu den stillen Momenten der Region, sowie ein Achtsamkeitsguide mit kleinen Impulsen und Aufgaben für den Aufenthalt. So wird jeder Besuch zu einer Reise nach innen – und wer möchte, findet im neuen Retreat die passende Begleitung, um Weite zu spüren, Klarheit zu gewinnen und ganz bei sich selbst anzukommen.

Fischland-Darß-Zingst – ein Ort, der bewegt

Kaum eine Region verkörpert Ruhe und Weite so eindrücklich wie die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Die unendliche Sicht über das Meer, das Licht, die Stille nach der Saison – all das schafft ideale Bedingungen, um Abstand zu gewinnen und neue Perspektiven zu finden.

„Wellness beginnt im Kopf“, sagt Kai Harmsen, Gastgeber im Strandhotel Zingst. „Unser Ziel ist es, unseren Gästen Räume zu eröffnen, in denen sie sich selbst wieder spüren – bewusst, ruhig und echt.“

Buchung & Preise

Das Auszeit-Retreat „Werte im Wandel“ mit Vesna Salatzky findet vom 23. bis zum 27. Februar 2026 im Strandhotel Zingst statt. Frühbucherpreis bis 20. Dezember 2025: 1.488 Euro. Ab 21. Dezember 2025: 1.588 Euro. Im Preis enthalten sind Übernachtung im Einzelzimmer inkl. Halbpension, Verpflegung während des Workshops, Nutzung des Wellnessbereichs. Zuzüglich Kurtaxe und Parkgebühren. Buchung unter: https://www.strandhotel-zingst.de/achtsamkeit-am-meer

Über das Strandhotel Zingst:

Das seit Januar 2022 inhabergeführte Strandhotel Zingst, das von der „Jagdfeld Real Estate“ gemanagt wird, befindet sich auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. 2024 wurde es komplett renoviert. Es verfügt über 122 Zimmer und Suiten sowie über einen 1400 m² großen Spa- und Wellnessbereich mit Innen- und Außenpool, Whirlbucht, Infrarotkabine, Saunen und Fitnessraum, dem Restaurant Nautica und der Oyster Bar. Bis ins Zentrum des Ortes sind es 50 Meter, der Badestrand ist zwei Gehminuten entfernt. Das Resort befindet sich direkt an der Zingster Seebrücke im naturbelassenen Nationalpark, zwischen Ostsee und Bodden. Das Strandhotel Zingst zählt zu den besten 100 Hotels Deutschlands.

