„Auszeit zu zweit „

Usedom aktiv erleben

Neue Ausrichtung der Usedom Ferienwohnungen Tannengrund: Aktivurlaub für Paare im Herzen der Insel

Mit einem überarbeiteten Konzept richten sich die Usedom Ferienwohnungen Tannengrund ab sofort gezielt an Paare, die ihren Urlaub auf Usedom aktiv gestalten möchten. Im Fokus stehen Radfahren, Wandern und Joggen – eine Urlaubsform, die Bewegung, Naturerlebnis und Erholung miteinander verbindet.

Die Ferienwohnungen liegen im Seebad Kölpinsee, einem der ruhigeren Orte auf der Insel. Hier finden Urlauber die nötige Ruhe und Entschleunigung, ohne auf kurze Wege zu den wichtigsten Zielen Usedoms verzichten zu müssen. Denn: Durch die zentrale Lage in der Inselmitte sind sowohl die bekannten Kaiserbäder als auch das Achterland, der Peenestrom oder der Strand schnell erreichbar – per Rad, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Neue Ausrichtung für eine klare Zielgruppe

Das neue Konzept der Usedom Ferienwohnungen Tannengrund richtet sich explizit an zwei erwachsene Personen pro Einheit. Damit wird eine ruhige, entspannte Atmosphäre geschaffen, in der Paare die gemeinsame Zeit bewusst genießen können -abseits von Alltagsverpflichtungen und familiärem Trubel.

Die Entscheidung für diese Ausrichtung basiert auf den zunehmenden Bedürfnissen vieler Paare, sich im Urlaub nicht nur zu erholen, sondern aktiv Zeit in der Natur zu verbringen. Die Insel Usedom bietet hierfür ideale Voraussetzungen: gut ausgebaute Rad- und Wanderwege, eine abwechslungsreiche Landschaft zwischen Ostseeküste und Binnenland sowie zahlreiche Möglichkeiten, die Natur in Ruhe zu entdecken.

Radfahrfreundlich und zertifiziert

Um den Anforderungen aktiver Gäste gerecht zu werden, wurde die Ausstattung der Ferienwohnungen entsprechend erweitert. So verfügen die Unterkünfte nun unter anderem über, eine E-Bike-Ladestation, einen abschließbaren Fahrradschuppen sowie Werkzeug und Luftpumpe zur Selbsthilfe bei kleinen Pannen.

Ein weiterer Meilenstein: Seit 2025 sind die Ferienwohnungen Tannengrund vomADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club)offiziell als fahrradfreundliche Unterkunft zertifiziert. Die Auszeichnung bestätigt, dass die Unterkünfte alle relevanten Kriterien für einen komfortablen Radurlaub erfüllen – von der sicheren Aufbewahrung bis zur individuellen Tourenberatung.

Digitale Tourenplanung leicht gemacht

Für die persönliche Routenplanung stellt die Website der Usedom Ferienwohnungen Tannengrund eine Auswahl an selbsterprobten Fahrrad- und Wanderrouten zur Verfügung. Die Touren sind mit GPX-Tracks so aufbereitet, dass sie direkt auf dem Mobiltelefon genutzt werden können – ob als sportliche Herausforderung oder entspannte Entdeckungstour. Jede Route enthält darüber hinaus wertvolle Informationen zu Sehenswürdigkeiten abseits der Strecke sowie Möglichkeiten für eine entspannte Pause.

Die Routen führen durch verschiedene Regionen der Insel, von der Natur des Achterlandes bis zu den bekannten Seebädern entlang der Küste. Die beschrieben Wander- und Radwege auf Usedom können anhand von Schwierigkeitsgrad, Länge, Dauer und einem

Entschleunigung trifft Bewegungsfreude

Mit dem neuen Konzept möchten die Betreiber der Ferienwohnungen Tannengrund nicht nur auf aktuelle Urlaubstrends reagieren, sondern gezielt ein Angebot schaffen, das sich auf das Wesentliche konzentriert: Zeit zu zweit, bewusste Bewegung und naturnahe Erholung.

„Viele Paare suchen heute nach einem Ort, an dem sie gemeinsam aktiv sein und gleichzeitig zur Ruhe kommen können“, erklärt die Betreiberfamilie. „Durch unsere Lage im ruhigen Ostseebad Kölpinsee, die neue Ausstattung und die Konzentration auf eine klare Zielgruppe möchten wir genau diese Bedürfnisse erfüllen.“

Die Kombination aus zentraler Lage, naturnaher Umgebung und fahrradfreundlicher Infrastruktur macht die Ferienwohnungen Tannengrund zu einem geeigneten Ausgangspunkt für alle, die Usedom aktiv und bewusst erleben möchten – ganz ohne Hektik und abseits des typischen Touristenstroms.

Weitere Informationen, Streckenvorschläge und Buchungsoptionen finden Interessierte auf der Homepage der Usedom Ferienwohnungen Tannengrund

Die Usedom Ferienwohnungen Tannengrund sind ein familiengeführtes Ferienobjekt im Ostseebad Kölpinsee auf der Insel Usedom. Mit Fokus auf aktive Paare bietet das Haus modern ausgestattete, fahrradfreundliche Unterkünfte in ruhiger, naturnaher Lage.

Als ADFC-zertifizierte Unterkunft verbinden die Usedom Tannengrund Ferienwohnungen komfortables Wohnen mit idealen Bedingungen für Rad- und Wanderurlaub. Die zentrale Lage ermöglicht kurze Wege zu den Highlights der Insel – ideal für Gäste, die Usedom bewusst, aktiv und abseits des Trubels erleben möchten.

Kontakt

Usedom Ferienwohnungen Tannengrund

René Henke

Tannengrund 4

17459 Loddin

+49-38375-999799

+49-38375-134999



https://www.ferienwohnungen-insel-usedom.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.