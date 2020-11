“Autentico Piacere Europeo” neigt sich seinem Ende zu

Eine erfolgreiche, von der Europäischen Union kofinanzierte Initiative, mit DOP und IGP Wurstwaren

Am 24. November 2020 endet das dritte Jahr voller Aktivitäten und Veranstaltungen der Kampagne “Autentico Piacere Europeo”.

Ein von der Europäischen Union kofinanziertes Projekt, an dem seit 2017 das Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI), das Konsortium Mortadella Bologna, das Konsortium Cacciatore Italiano und das Konsortium Zampone und Cotechino Modena IGP beteiligt waren, um die Wurstwaren mit den Schutzsiegeln DOP und IGP sowohl in Italien wie auch in Deutschland zu fördern und zu vermarkten und um die Verbraucher darauf hinzuweisen, wie man geschützte Produkte erkennt und dadurch das Bewusstsein in Hinsicht auf Lebensmittelsicherheit, Ursprünglichkeit und Nachverfolgbarkeit sowie den Konsum dieser Produkte auch grenzüberschreitend steigert.

Das Projekt “European Authentic Pleasure” hatte in diesen drei Jahren ein äußerst reichhaltiges Programm. Dabei ging es darum, die Bürger über die Eigenschaften dieser Produkte aufzuklären und ihnen zu zeigen, dass diese nicht nur außerordentlich schmackhaft, sondern auch gesund und vor allem sicher sind. Das Projekt hat zu diesem Zweck die Presse, junge Studenten, Gesundheitsvertreter und Chefköche als Verbündete und “Botschafter” der Kampagne beteiligt, um je nach der besetzten Rolle den Verbrauchern die folgenden Eigenschaften zu übermitteln: Bekräftigung der Mitteilungen, Verbreitung von maßgeblichen Informationen, Förderung der Branche und die kreative Recherche bezüglich der vielseitigen Anwendungsmöglichkeit des Produkts in der Küche.

des Projekts bestand aus einer Mischung von Online- und Offline- Tätigkeiten, PR- und Presse-Aktivitäten, gezielten Informations- und Schulungsmaßnahmen, Miteinbeziehung von Experten für Wohlbefinden und Gesundheit, Veranstaltungen, Versammlungen und Seminare, Teilung der Erfahrungen per Internet, In- Store- Werbung.

