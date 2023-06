Auto-Innenraumreinigung – Cockpit und Leder Pflege

Auto-Innenreiniger für Kunststoff, Gummi, Alu, Leder, Alcantara

Geruchssinn spielt eine große Rolle in der Autoindustrie

Der menschliche Geruchssinn spielt eine entscheidende Rolle in der Autoindustrie. Der Geruch, den ein Auto ausstrahlt, beeinflusst das Kaufverhalten der potenziellen Interessenten. Deshalb investieren viele Autofirmen in spezielle Abteilungen, die sich nur um die Gerüche der verbauten Materialien kümmern. Um einen möglichst angenehmen Geruch zu erzielen, werden sogar ausgiebige Geruchstests durchgeführt, um Käufer an den typischen Neuwagengeruch zu erinnern.

Allerdings nimmt dieser Duft pro Woche um 20 Prozent ab. Daher waren bereits viele Unternehmen im Bereich Autopflege auf der Suche nach einer Möglichkeit, diesen besonderen Neuwagenduft künstlich zum Beispiel über Auto Innenraumreiniger oder Auto Cockpitpflege zu erzeugen. Erst dem US-amerikanischen Unternehmen Miami Breeze Car Care Inc. ist es nun gelungen, ein einzigartiges Cockpit Spray zu entwickeln, das den Neuwagengeruch zurück ins Auto bringt.

Das einzigartige Cockpit Spray von Miami Breeze

Aktuell bietet das Unternehmen ein besonderes Sparset im Onlineshop an, bestehend aus einer 500-Milliliter-Flasche des Allzweck-Innenreinigers und einer ebenfalls 500-Milliliter-Flasche des Leather Conditioners. Der Preis für beides zusammen beträgt nur 48,93 Euro (zuvor: 69,90 Euro). Bestellungen werden innerhalb von nur zwei bis fünf Werktagen geliefert und ab 70 Euro sogar versandkostenfrei. Die Innenraumreiniger fürs Auto sind darüber hinaus auch in Deutschland erhältlich und kamen bei vielen Kunden bereits sehr gut an. So wurden mehr als 430 Mal 5-Sterne-Bewertungen abgegeben.

Der Leather Conditioner, etwas dicker als das organische Cockpit-Spray, sorgt für die Pflege und Versiegelung von Kunstleder oder hochwertigem echtem Leder beispielsweise der Autositze. Der Sprüh-Aufsatz ermöglicht eine optimale Dosierung der Auto Cockpitpflege, die mit UV-Schutz und einem leichten Matteffekt alle Kunststoffe, Seitenverkleidungen und Fußmatten wie neu erscheinen lässt. Durch diese einzigartige Zwei-in-eins-Kombination wird nicht nur gereinigt, gepflegt und geschützt, sondern auch dem Autoinnenraum neues Leben eingehaucht und der luxuriöse Neuwagenduft von Miami Breeze verbreitet.

Wie gut die Produkte ankommen, zeigten schnell Tausende Vorbestellungen innerhalb weniger Wochen. Der Fokus lag dabei auf den USA, Mexiko, Großbritannien und Indien, da hier die größte Nachfrage besteht. Miami Breeze konnte zudem den ehemaligen Formel-1-Piloten und aktuellen Indy-Car-Fahrer Romain Grosjean als namhaften Markenbotschafter gewinnen, der für das beliebte Cockpit Spray wirbt. Nun endlich ist der Auto Innenraumreiniger auch in Deutschland im eigenen Onlineshop von Miami Breeze erhältlich. Online Shop

