Auto Innenreiniger im Test

Autoinnenreiniger mit echtem Neuwagenduft – Cockpit Spray und Lederpflege

Miami Breeze All Purpose Interior und Lederplege wurde speziell für die effiziente Sauberkeit im Auto entwickelt und sorgt für einen echten Neuwagenduft im Auto.

Selbst hartnäckige Verschmutzung von Innenverkleidung und Cockpit erscheint nach kurzer Anwendung wie neu.

Der Cockpitspray ist eine 16oz ( 500ml ) Flasche wie auch die Lederlotion. Per Sprüh- Aufsatz lässt sich die Flüssigkeit ideal dosieren und perfekt im Autoinnenraum auftragen. Die Reinigung und Anwendung mit einem Mikrofasertuch schränkt den Verbrauch ein und ist deshalb sehr sparsam.

Der Cockpitreiniger hat zudem auch einen UV Schutz und ist völlig organisch. Der Intertior All purpose Kunstoff und Tiefenpfleger hinterlässt einen leichten Matteffekt und lässt Kunstoffe / Seitenverkleidung oder Fussmatten wie Neu erscheinen.

Die Lederlotion oder auch Leather Conditioner kommt ebenfalls in einer 16 oz. ( 500ml ) Flasche mit Skipverschluss. Die Flüssigkeit ist etwas dicker und perfekt zum reingen – pflegen von Kunstleder oder echtem hochwertigen Ledersitzen. Perfekt für Verlours, Verloursleder und Alcantara.

Ideal auch für Profi – Autoaufberteiter, Detailer und Gebrauchtwagenhändler.

Weiter Informationen finden Interessenten unter https://miami-breeze.de/

Beide Produkte werden aktuell in einem Combo Sparset angeboten von nur 48,93 Euro zzgl Versandkosten. https://miami-breeze.de/Produkte/Combo-Allzweck-Innenreiniger-Lederreiniger::1.html

Ein Highlight ist allerdings der einzigartige Neuwagengeruch. Dieser ist eindeutig bemerkbar schon beim ersten auftragen der Lederlotion aber noch effizienter in Verbindung mit dem All Purpose New Car Scent Cockpit Spray.

Weitere Informationen zum „Neuwagenduft “ Cockpit Pflege von Miami Breeze finden interessenten unter www.miami-breeze.de oder auf Instagram miamibreeze_carcare

