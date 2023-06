Auto-lautsprecher.eu österreichischer Lautsprecher Shop

Lautsprecher mit hoher Qualität für eine hervorragende Musikwiedergabe

Neue Lautsprecher im Fahrzeug haben den größten Einfluss auf das Klangerlebnis eines Soundsystems. In den meisten Fahrzeugen mit Standard-Soundsystem sind nur Lautsprecher verbaut, die keine hohe Belastbarkeit vertragen. Wenn Sie Lautsprecher von Testsieger und Top-Marken als Ersatz für die Standardbestückung in Ihrem Fahrzeug suchen, ist die österreichische Firma auto-lautsprecher.eu ein Onlineshop mit großer Auswahl für viele Fahrzeugmarken.

Im Webshop werden für den Lautsprecher Tausch hunderter Fahrzeugmodelle qualitativ hochwertige Lautsprecher angeboten. Wir verwenden nur renommierte Hersteller wie Audison, Hertz und JL-Audio mit jahrelanger Erfahrung im Lautsprecherbau und besten Testbeurteilungen. Qualität setzt nicht den höchsten Preis voraus, hier starten Angebote ab 69 Euro mit Markenlautsprecher, die ein hochwertiges Klangerlebnis bei sorgfältiger Installation gewährleisten.

Ob Sie als Fahrzeughalter nur einen beschädigten Lautsprecher ersetzen wollen oder ein größeres Soundsystem-Upgrade ansteht, ist hier alles in der Angebotspalette im Webshop von auto-lautsprecher.eu enthalten. Wir sind ein österreichisches Unternehmen mit europaweiter Lieferung von Soundsystemen für Fahrzeugmodelle viele Fahrzeugmarken. Lautsprecher sind wie andere Fahrzeugteile einem Verschleiß ausgeliefert und nützen über die Jahre in der Wiedergabe ab.

In den meisten Fahrzeugmodellen sind die Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Halterungen montiert, somit können keine Standard-Lautsprecher installiert werden. Für die Installation werden Einbauhalterungen und Adapterkabel für den Anschluss an die KFZ-Kabel in den Türen benötigt. Die sind aber von Fahrzeugtyp zu Fahrzeugtyp unterschiedlich konfiguriert. In unserem Auto-Lautsprecher Shop sind Kategorien nach Fahrzeugmarken und Unterkategorien nach Fahrzeugmodellen der jeweiligen Hersteller angelegt.

Durch ein einfaches Upgrade mit Koaxial Lautsprechern der Türlautsprecher wird die Klangqualität schon wesentlich verbessert. Durch hochwertige Materialien der Markenhersteller und integrierte Hochtöner sind diese Lösungen den ab Werk verbauten Breitbandlautsprechern bereits überlegen. Alle Lautsprecher werden immer als Pärchen angeboten und sind geeignet für beide vorderen oder hinteren Türen oder beide Fond Einbauplätze im Fahrzeug.

Die Installation kann von handwerklich versierten Fahrzeughaltern selbst durchgeführt werden, in der Kategorie Auto-Lautsprecher Einbau Tipps sind einige Tipps für die Installation mit wenig Aufwand beschrieben. Wenn vorhanden, senden wir allen unseren Kunden Tipps für die Installation der Lautsprecher im jeweiligen Fahrzeug, damit die Montage leicht durchführbar ist. Für das Upgrade ist das erforderliche Werkzeug überschaubar. Ein Torx-Schraubendreher-Set, Akku-Bohrmaschine, Klebepistole und Kunststoffhebel für die Türverkleidung. Die Kunststoffhebel bieten wir auch im Webshop als Montage Set an.

Wird ein aufwändigeres Soundsystem-Upgrade durchgeführt, zahlt es sich auch aus, die Türen mit Alu-Bitumenmatten zu dämmen. Diese selbstklebenden Matten werden auf die Türinnenbleche aufgebracht und haben einen großen Einfluss auf die akustischen Bedingungen bei der Wiedergabe von Musiktiteln. Neben dem Ruhestellen von mit vibrierenden Fahrzeugteilen wir die Basswiedergabe der Lautsprecher stark verbessert.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Imrana Jashari

Ottmanacher Straße 8

9064 Magdalensberg

43 463 292 141



https://auto-lautsprecher.eu/

Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907



https://auto-lautsprecher.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.