Autobahn-Baustellen.de zeigt jetzt live, wo LKW-Fahrer noch freie Parkplätze finden

Autobahn-Baustellen.de zeigt jetzt live, wo LKW-Fahrer noch freie Parkplätze findenNeues Rastanlagen-Verzeichnis nutzt offizielle Daten des Stellplatz-Informationsdienstes (SID) von Toll Collect und macht die Parkplatzsuche für Speditionen und Berufskraftfahrer erstmals in Echtzeit planbar.

[Ort], 05. Juli 2026 – Überfüllte Rastanlagen, ablaufende Lenkzeiten und kein freier Stellplatz in Sicht: Die Parkplatzsuche gehört für Berufskraftfahrer zu den größten täglichen Herausforderungen im Straßengüterverkehr. Autobahn-Baustellen.de reagiert darauf mit einer neuen Funktion in seinem Rastanlagen-Verzeichnis: Für über 2.500 Rastanlagen, Rastplätze und Parkplätze entlang der deutschen Bundesautobahnen zeigt die Seite ab sofort eine live aktualisierte Belegungsampel – auf Basis offizieller Daten des Stellplatz-Informationsdienstes (SID) von Toll Collect.

Ampel zeigt Belegung in drei StufenJede erfasste Rastanlage erhält einen von drei Status: Frei, Fast voll oder Voll – inklusive der geschätzten Anzahl noch freier LKW-Stellplätze und dem Zeitpunkt der letzten Sensor-Meldung. Grundlage sind GPS-Positionsdaten mautpflichtiger Lkw, die im Rahmen des deutschen Lkw-Mautsystems minütlich ausgewertet werden. Nutzer können das Verzeichnis gezielt nach Autobahn und nach Belegungsstatus filtern, etwa um ausschließlich Rastanlagen mit noch freien Stellplätzen entlang einer bestimmten Strecke anzuzeigen.

Zusätzlich zur Live-Belegung liefert jede Rastanlagen-Seite die Anzahl offizieller LKW- und PKW-Stellplätze, Informationen zur Ausstattung in der Umgebung – etwa Tankstellen, Restaurants, Sanitäranlagen, Duschen und Ladesäulen –, die Lage auf der Karte sowie Bewertungen anderer Autofahrer und Speditionen.

Reaktion auf einen bekannten MissstandDer Mangel an LKW-Stellplätzen entlang deutscher Autobahnen ist seit Jahren dokumentiert. Besonders in den Abendstunden, wenn die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit ansteht, sind viele Rastanlagen bereits ausgelastet – mit der Folge, dass Fahrer mehrere Anlagen anfahren müssen oder auf nicht dafür vorgesehene Flächen ausweichen. Der Stellplatz-Informationsdienst ist Teil des 5-Punkte-Plans der Bundesregierung zur Verbesserung der Stellplatzsituation für Lkw und wird gemeinsam von Toll Collect, dem Bundesministerium für Verkehr, der Autobahn GmbH und weiteren Bundesbehörden betrieben.

„Wer vorab weiß, wo noch Platz ist, spart Suchverkehr, Zeit und Kraftstoff – und kann seine Lenk- und Ruhezeiten entspannter einhalten. Genau das wollten wir mit dieser Funktion für unsere Nutzer möglich machen“, sagt Oliver Lindner, Betreiber von Autobahn-Baustellen.de.

Kostenlos und ohne Anmeldung nutzbarDas Rastanlagen-Verzeichnis mit Live-Belegungsanzeige ist unter autobahn-baustellen.de/rastanlagen/ kostenlos und ohne Registrierung nutzbar. Für eigene Bewertungen und das Hochladen von Fotos ist ein kostenloses Kundenkonto erforderlich.

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