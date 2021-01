Autobank Aktiengesellschaft verkauft ihre Beteiligung an der adesion Factoring GmbH

Die Autobank Aktiengesellschaft (AutoBank) ist gegenwärtig mit 36 Prozent am Stammkapital der adesion Factoring GmbH mit Sitz in Schorndorf (Deutschland) beteiligt. Außerdem hält die AutoBank stille Beteiligungen im Betrag von insgesamt EUR 1.860.000,00 an der adesion Factoring GmbH.

Die deutsche DORI Vermögensverwaltungs GmbH – Nürnberger Leasing Gruppe – als Käuferin und die AutoBank als Verkäuferin haben am 18. Jänner 2021 einen Vertrag über den Verkauf der 36 Prozent der Anteile der Autobank an der adesion Factoring GmbH geschlossen. Nach Durchführung des Kaufvertrages hält die Autobank keine Anteile mehr an der adesion Factoring GmbH.

Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart; er liegt über dem Buchwert der Beteiligung bei der AutoBank.

“Die AutoBank hat den Verkauf der Anteile an der adesion Factoring GmbH vor länger Zeit geplant, die Transaktion erfolgt daher unabhängig von einem allfälligen Beschluss zum geordneten Abbau der Bank”, so der Vorstand der AutoBank AG.

Die adesion factoring GmbH plant überdies eine Kapitalerhöhung. Nach deren Abschluss sowie der Durchführung des Kaufvertrages soll die DORI Vermögensverwaltungs GmbH – Nürnberger Leasing Gruppe – die Mehrheit der Anteile halten. Unter anderem aus den Mitteln der Kapitalerhöhung beabsichtigt die DORI Vermögensverwaltungs GmbH – Nürnberger Leasing Gruppe -, die stillen Beteiligungen der AutoBank an der adesion Factoring GmbH frühestens ab dem Geschäftsjahr 2022 abzuschichten.

Die Durchführung des Kaufvertrags und die Zeichnung weiterer Anteile aus der Kapitalerhöhung durch die DORI Vermögensverwaltungs GmbH – Nürnberger Leasing Gruppe – stehen unter dem Vorbehalt der erforderlichen aufsichtsbehördlichen Genehmigungen.

Die AutoBank AG ist seit über 20 Jahren Spezialist im Leasinggeschäft und konzentriert sich mit ihrem Portfolio auf die Märkte Österreich und Deutschland.

