Autohaus Deymann erreicht die Jurystufe beim „Großen Preis des Mittelstandes 2026“

Große Freude beim Autohaus Deymann aus Haren (Ems): Nach der erfolgreichen Nominierung hat das Unternehmen nun die nächste bedeutende Etappe im Wettbewerb um den „Großen Preis des Mittelstandes 2026“ erreicht und wurde offiziell in die Juryliste aufgenommen. Damit zählt das Autohaus Deymann deutschlandweit zu den ausgewählten Unternehmen, die sich weiterhin Hoffnungen auf eine der renommiertesten Wirtschaftsauszeichnungen Deutschlands machen dürfen.

Der 32. Wettbewerb der Oskar-Patzelt-Stiftung ist in vollem Gange. Von insgesamt 4.842 nominierten Unternehmen, Kommunen und Banken bundesweit haben es lediglich 473 Teilnehmer in die Jurystufe geschafft. Darunter befinden sich 351 mittelständische Unternehmen, 14 wirtschaftsfreundliche Kommunen sowie 7 mittelstandsfreundliche Banken. Nun entscheiden die zwölf Regionaljurys sowie die Abschlussjury darüber, wer am Ende zu den „Besten der Besten“ gehören wird.

Für das Autohaus Deymann ist das Erreichen der Jurystufe ein besonderer Erfolg und zugleich eine Bestätigung der kontinuierlichen Unternehmensentwicklung. Das familiengeführte Unternehmen steht seit Jahren für Qualität, Kundennähe und moderne Mobilitätslösungen. Mit den Marken Ford, Mazda und seit Kurzem auch MG bietet das Autohaus ein breit aufgestelltes Fahrzeugportfolio für unterschiedlichste Kundenbedürfnisse.

„Dass wir nach der Nominierung nun auch die Jurystufe erreicht haben, macht uns stolz und zeigt, dass sich nachhaltiges Engagement und konsequente Weiterentwicklung auszahlen“, erklärt die Geschäftsführung des Autohauses Deymann. Besonderer Dank gelte dabei den Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden sowie den regionalen Partnern, die diesen Weg begleiten.

Der „Große Preis des Mittelstandes“ würdigt Unternehmen nicht allein nach wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern insbesondere auch nach Innovationskraft, Servicequalität, gesellschaftlicher Verantwortung und nachhaltiger Unternehmensführung.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Interessierte unter www.auto-deymann.de.

Das Autohaus Deymann: Ein Name – Drei Marken

Seit über 50 Jahren das Autohaus Ihres Vertrauens für die Marken Mazda und Ford. Seit März 2026 auch MG-Händler. Als Monika und Reinhold Deymann 1975 mit einer FANAL-Tankstelle an der Emmelner Straße in Haren startete, ahnte noch keiner welche Entwicklung dieser Betrieb erleben wird. Durch kundenorientierten Service und Ausbau des Angebotes wurde aus einer Tankstelle schon schnell eine Kfz-Werkstatt mit Fahrzeughandel und inzwischen ein familiengeführtes Autohaus mit riesigen Gebrauchtwagenpark auf über 1000 qm Ausstellungsfläche.

Mit dem Einstieg der Söhne Uwe und Michael Deymann wurden noch viele weitere neue Projekte umgesetzt.

Kontakt

Autohaus Deymann GmbH & Co. KG

Uwe Deymann

Belmfort 1-3

49733 Haren / Ems

05932/72300

05932/723030



https://www.auto-deymann.de

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