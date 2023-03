Autohaus Gotthard König GmbH wird neuer Automobil-Partner von Hertha BSC

Berlin, 23. März 2023: Die Autohaus Gotthard König GmbH wird ab dem 1. Juli 2023 neuer Automobil-Partner von Hertha BSC. Im Rahmen der Partnerschaft stellt das Autohaus Gotthard König ab sofort den Fuhrpark des Hauptstadtclubs. Mit der Berliner Autohausgruppe findet Hertha BSC damit den passenden Partner als Nachfolger des langjährigen Automobil-Partners Hyundai. Das Autohaus Gotthard König wird Hertha BSC Fahrzeuge der Marke Jeep zur Verfügung stellen. Weitere Bestandteile der Automobil-Partnerschaft sind außerdem gemeinsame Familien- und Sponsoren-Events, die Präsenz von Autohaus Gotthard König auf der LED-Bande in Form des sogenannten „PowerPacks“ sowie eine VIP-Loge bei den Heimspielen von Hertha BSC im Olympiastadion.

„Wir sind stolz, mit unseren Fahrzeugen nun nicht nur die Hertha BSC eSport-Akademie zu unterstützen, sondern den gesamten Verein mit einer hochwertigen Fuhrpark-Flotte auszustatten“, erklärt Stefanie Bartoeck, Prokuristin Autohaus Gotthard König. „Als Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin ist das für uns der nächste sinnvolle Schritt in der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Hertha BSC.“

Thomas E. Herrich, Geschäftsführer Hertha BSC, betont: „Mit dem Team vom Autohaus Gotthard König haben wir einen starken und zuverlässigen Partner aus der Region davon überzeugen können, ihr bestehendes Engagement bei Hertha BSC auszuweiten. Wir danken dem Autohaus Gotthard König für die wertvolle Unterstützung und das Vertrauen in der aktuellen Zeit.“

Thorben Jeß, Vice President Team Hertha BSC SPORTFIVE, ergänzt: „Die Gespräche mit dem Autohaus Gotthard König waren von Anfang an sehr vertrauensvoll und von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Wir freuen uns sehr, den passenden Automobil-Partner für Hertha BSC gefunden zu haben.“

Kontakt:

Hertha BSC

Hans-Braun-Str. Friesenhaus II

14053 Berlin

Leo Schaffner

leo.schaffner@sportfive.com

Mobil 0176 11 99 05 41

Foto:

v.l.n.r.:

Stefanie Bartoeck, Prokuristin Autohaus König

Thomas E. Herrich, Geschäftsführer Hertha BSC

Dirk Steeger, Geschäftsführer Autohaus König

Thorben Jeß, Vice President Team Hertha BSC SPORTFIVE

Hertha BSC:

Hertha BSC kann auf eine über 130-jährige abwechslungsreiche Geschichte zurückblicken und ist damit einer der ältesten Vereine der Bundesliga. Der größte Verein Berlins zählt aktuell über 40.000 Mitglieder. Zu Beginn der 1930er Jahre wurde Hertha BSC zweimal in Folge Deutscher Meister. Dreimal erreichten die Berliner das DFB-Pokal-Finale. Im Jahre 1979 standen die Blau-Weißen im Halbfinale des UEFA-Pokals, 2000 zog der Hauptstadtclub in die Zwischenrunde der Champions League ein. Das Olympiastadion – die Heimspielstätte der Blau-Weißen – ist seit 1963 der Austragungsort der Heimspiele und fasst 74.667 Zuschauer.

#gemeinsamhertha

Autohaus Gotthard König GmbH

Das Autohaus Gotthard König GmbH ist ein Familienunternehmen und blickt auf eine 57-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Heute ist die Autohaus Gotthard König GmbH der größte Renault-Vertragshändler und Dacia-Partner in Deutschland. Seit 2016 ist das Autohaus auch offizieller Vertragshändler für die Marken Jeep und Fiat. Anfang 2017 wurde zusätzlich Alfa-Romeo in das Produktportfolio aufgenommen. Anfang 2018 richtete sich das Unternehmen zunehmend als Anbieter für Mobilitätslösungen aus und erweiterte den Vertrieb um Motorroller der Marken Vespa und Piaggio. Seit 2019 ist die Autohaus-Gruppe als offizieller KIA-Vertragshändler an drei weiteren Standorten vertreten. Ende 2021 ergänzte Suzuki das Markenportfolio. Im Jahr 2022 wurde MAXUS als weiterer Hersteller aufgenommen. In den aktuell 70 Standorten in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Hamburg arbeiten 1.261 Menschen, weitere Standort-Neueröffnungen sind in Vorbereitung und geplant.

Kontakt

Autohaus Gotthard König GmbH

Dirk Schumacher

Eisenhutweg 128

12487 Berlin

+49(0)30 400 475 160



http://www.autohaus-koenig.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.