Autohaus Günther wird größter Kia-Händler im Großraum Hamburg

Seit 1967 eine feste Größe in der Automobilbranche

Fahrzeuge der koreanischen Marke ab sofort an drei Standorten

Kia mit breiter Modellpalette im Verbrenner- und Elektrosegment

Die Autohaus Günther GmbH ist jetzt noch breiter aufgestellt. Ab dem 1. März zählt das Unternehmen zum Netzwerk der Kia-Partner. An drei Standorten im Großraum Hamburg – in den Stadtteilen Hamm und Poppenbüttel sowie in Ahrensburg – können Interessenten sich ab sofort umfassend über die breite Modellpalette des koreanischen Herstellers informieren. Darüber hinaus können Kunden in den Werkstätten des zertifizierten Kia-Vertragspartners Inspektionen und Wartungsarbeiten durchführen lassen. Damit weist Autohaus Günther das größte Kia-Angebot in dieser Region auf.

“Wir freuen uns darauf, mit einem noch größeren Angebot unsere Kunden im Großraum Hamburg zu bedienen”, erklärt Geschäftsführer Ben Günther. “Kia ist eine expansive, facettenreiche und vor allem zukunftsorientierte Automobilmarke mit einer breiten Modellpalette im Verbrenner- und vor allem auch im Elektrosegment. Durch sie wird unser Portfolio nicht nur ergänzt, sondern in neuen Bereichen qualitativ erweitert, wodurch wir unseren Kunden noch mehr Vielfalt anbieten können.”

Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen sind die Ausstellungsräume derzeit noch für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter rund um Geschäftsführer Ben Günther stehen jedoch per E-Mail, Telefon und Live-Chat für Beratung und Service zur Verfügung. Nach vorheriger Terminabsprache sind auch Probefahrten möglich. Die Innenräume der Fahrzeuge werden dabei vor und nach jeder Fahrt gründlich gelüftet, gereinigt und desinfiziert. Weitere Informationen unter https://guenther-gruppe.de/

Die Autohaus Günther GmbH wurde im Jahr 1967 gegründet. Elf Jahre später wurde das Unternehmen von Firmengründer Siegfried Günther zum offiziellen Nissan-Vertragshändler und eröffnete in Hamburg-Poppenbüttel die erste Filiale. 1989 übernahm sein Sohn Ben Günther die Geschäftsführung.

Seit 2013 sind alle Filialen nach ISO 9001 zertifiziert, um den bestmöglichen Qualitätsstandard für die Kunden zu gewährleisten. Heute ist Autohaus Günther der größte Nissan- und Kia-Vertragspartner im Großraum Hamburg und Deutschlands führender Händler für Maserati.

Das Unternehmen beschäftigt insgesamt mehr als 100 Mitarbeiter an acht Standorten in Deutschland .

