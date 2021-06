Autohaus Melzer: Digitalisierung steigert Kundenzufriedenheit

Mit der DOCBOX® zur digitalen Fahrzeugakte

Die digitale Fahrzeugakte bietet für das Autohaus Melzer die optimale Handhabung der zu den Fahrzeugen gehörenden Dokumente und Informationen. Workflow basierte Abläufe sorgen für eine bessere Transparenz und schnellere Auskunftsfähigkeit. Die DOCBOX® unterstützt die Recherche und Bearbeitung verschiedenster Dokumente. Firmeninhaber und Geschäftsführer Christian Melzer: “Digitale Prozesse verschaffen uns mehr Zeit für das Wesentliche: unsere Kunden.”

Digitalisierte Dokumente sorgen für Transparenz

In der DOCBOX® werden Angebote, Bestellungen, Kaufverträge, Rechnungen, Lieferscheine oder Wartungsaufträge zu den einzelnen Fahrzeugen digital abgelegt. Jedem Fahrzeug werden Herstellerinformationen, Nachweise zu Wartungstätigkeiten oder Wartungsprotokolle verbindlich zugewiesen.

Im Tagesgeschäft entstehen vor allem in den Bereichen An- und Verkauf, Reparatur und Service zahlreiche Dokumente und Daten. Über die in der DOCBOX® angelegten digitalen Fahrzeugakten können die Mitarbeitenden des Autohauses Melzer vollkommen orts- und zeitunabhängig auf alle Dokumente und Informationen zugreifen. Beim An- und Verkauf, bei Inspektionen und beim Kundenkontakt sind diese Informationen somit schnell verfügbar.

Mit dem Rechnungsworkflow der DOCBOX® bildet das Autohaus Melzer den Prozess zur Erfassung und Bearbeitung der Eingangsrechnungen ab. Der Rechnungsworkflow regelt, welche Tätigkeiten bei der Rechnungsbearbeitung in welcher Reihenfolge, unter welchen Bedingungen von wem erledigt werden sollen. Auch die Ausgangsrechnungen werden über einen Workflow gesteuert.

Ein Workflow wurde ferner für die Ablauforganisation der Werkstattaufträge eingerichtet. Zunächst wird der Auftrag über das ERP-System erfasst. Es erfolgt eine Auftrags-bestätigung. Mithilfe der Hard- und Software von signotec werden alle Dokumente über Unterschriftenpads elektronisch signiert. Die unterschriebenen Serviceaufträge und Datenschutzerklärungen werden automatisch und revisionssicher in der DOCBOX® in separaten Ordnern archiviert. Christian Melzer zeigt sich begeistert: “Pro Werkstattdurchgang sparen wir – dank der digitalen Lösungen von signotec und der DOCBOX® – ca. sechs Minuten Bearbeitungszeit ein. Und die einfache Bedienung schafft bei allen Anwender:innen große Akzeptanz.”

Über Autohaus Melzer e. K., Chemnitz:

Zufriedene Kund:innen sind das oberste Ziel des koda-Vertragspartners. Dies gilt für die Kund:innen sowohl im Service als auch im Verkauf. Mit dem Kundenversprechen macht das Autohaus Melzer seine Ansprüche transparent. Die Mitarbeitenden finden gemeinsam mit den Kund:innen eine Fahrzeuglösung, die deren individuellen Anforderungen berücksichtigt. Das Autohaus Melzer bietet ein herausragendes Probefahrt-

Erlebnis und präsentiert die Technologien der Produkte immer mit dem Blick auf die persönlichen Anforderungen der Kund:innen. Deren Meinung ist dem Unternehmen sehr wichtig. Die Mitarbeitenden fragen nach ihrer Zufriedenheit mit den Produkten und Serviceleistungen, um für sie noch besser zu werden. Vor dem Beginn von Servicearbeiten wird ein transparentes Angebot erstellt. Die Qualität der Servicearbeiten wird garantiert, die durchgeführten Arbeiten und entstandenen Kosten werden im Detail erklärt.

https://www.autohaus-melzer.de/

Über aktivweb System- und Datentechnik GmbH:

aktivweb ist Lösungslieferant kaufmännischer Geschäftsprozesse, digitaler Aktenlösungen, sowie CMS-Systeme und Webanwendungen. Mit ihrem Softwareprodukt DOCBOX® und über 100 autorisierten Vertriebspartnern zählt aktivweb System- und Datentechnik zu den führenden Entwicklungs- und Vertriebsunternehmen auf dem nationalen Wachstumsmarkt für Archivierungs- und Dokumenten-Management-Systemen (DMS). Die Bestandskunden kommen nahezu aus allen Branchen und allen Größenordnungen – von globalen Konzernen, innovativen mittelständischen Betrieben bis zu Einzelunternehmen.

Firmenkontakt

aktivweb System- und Datentechnik GmbH

Uwe Weikl

Arberseestr. 3

94249 Bodenmais

09924-943240

uwe.weikl@aktivweb.de

http://www.aktivweb.de

Pressekontakt

Dr. Stephen Hahn Kommunikation

Stephen Hahn

Ilzleite 68

94034 Passau

0851-31460

post@stephenhahn.de

http://www.stephenhahn.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.