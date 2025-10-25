Autohausverkauf: Autohaus kaufen in Bayern

Autohausverkauf mit Holger Ballwanz Immobilien: Exklusive Autohausimmobilie im Raum Dachau steht zum Verkauf

Autohausverkauf: Holger Ballwanz Immobilien bietet aktuell eine moderne Autohausimmobilie in Bayern zum Kauf an. Das im Jahr 2020 errichtete Autohaus liegt im wirtschaftsstarken Norden Bayerns, im Landkreis Dachau, und überzeugt durch flexible Nutzungsmöglichkeiten, moderne Ausstattung und eine hervorragende Verkehrsanbindung.

Autohausverkauf in Bayern: Moderne Autohausimmobilie in der Region Dachau

Diese Immobilie eignet sich ideal für Autohäuser, Händlergruppen, Investoren oder Betreiber innovativer Mobilitätskonzepte. Mit einer Gewerbefläche von ca. 2.100 m² und einem Grundstück von ca. 4.200 m² bietet das Objekt großzügige Ausstellungs-, Werkstatt- und Serviceflächen.

Da keine Markenbindung besteht, ist eine flexible Nutzung möglich – vom klassischen Autohandel über E-Mobilitätslösungen bis hin zu Servicestandorten für Flottenbetreiber.

„Autohausimmobilien dieser Qualität, Größe und Flexibilität sind im Großraum Bayern selten“, erklärt Holger Ballwanz, Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien. „Wir sprechen gezielt Investoren, Händlergruppen und Betreiber an, die einen zukunftssicheren Standort in einer starken Wirtschaftsregion suchen.“

Objektdetails im Überblick

Objekt-ID: VDLSENE

Baujahr: 2020

Gewerbefläche: ca. 2.100 m²

Grundstück: ca. 4.200 m²

Keine Markenbindung

Verkauf: Asset Deal

Kaufpreis: auf Anfrage

Lage und Ausstattung der Autohausimmobilie

Das Autohaus in Bayern liegt verkehrsgünstig im Einzugsgebiet der Metropolregion München – in der Region Dachau – und bietet moderne Ausstattungsmerkmale, großzügige Werkstatt- und Ausstellungsflächen, ausreichend Kunden- und Mitarbeiterparkplätze.

Damit bietet die Immobilie beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Autohausbetrieb in der dynamischen Automobilregion Bayern.

Autohausverkauf mit Holger Ballwanz Immobilien

Der Autohausverkauf erfolgt diskret, off-market und exklusiv über Holger Ballwanz Immobilien, den Spezialmakler für Autohausimmobilien im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz).

Ein ausführliches Expose steht nach Vorlage vollständiger Kontaktdaten und einer unterzeichneten Vertraulichkeitserklärung zur Verfügung.

Vorteile beim Autohausverkauf mit Holger Ballwanz Immobilien

– Langjährige Branchenerfahrung im Autohausverkauf

– Diskrete und zielgerichtete Vermarktung

– Professionelle Objekt- und Standortbewertung

– Exklusives Netzwerk an Kaufinteressenten

– Persönliche Beratung & strukturierter Verkaufsprozess

Ankaufsprofile willkommen

Kaufinteressenten, die gezielt ein Autohaus in Bayern, insbesondere in der Region Dachau oder Umgebung, erwerben möchten, sind eingeladen, ihr Ankaufsprofil einzureichen. Wichtige Angaben sind gewünschte Standorte, geplante Nutzung (Eigennutzung oder Investment), Budgetrahmen und Objektanforderungen.

Jetzt über den Autohausverkauf informieren

www.parkhaus-immobilien.com

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

