autohelden kämpfen für die Ersatzteilversorgung

Wie wir den Engpass bei chinesischen Automarken beseitigen

Hamburg, 14.02.2025 – Während chinesische Automarken den europäischen Markt im Sturm erobern, bleiben viele Autohäuser und Werkstätten mit einem wachsenden Problem zurück: der mangelnden Verfügbarkeit von Originalersatzteilen. Lieferkettenprobleme, fehlende Identifikationsnummern und unterbrochene Logistiknetzwerke machen den Alltag von Händlern schwer. Doch hier kommen die autohelden ins Spiel.

Das Problem: ein Erfolg, der die Hersteller überrollt

Chinesische Hersteller wie BYD, MG, Maxus, BAIC, DFM, DFSK, JAC, SERES, SWM und weitere erleben einen beispiellosen Boom in Europa. Doch der rasante Erfolg hat eine Schattenseite. Die Infrastruktur der Ersatzteilversorgung hinkt hinterher. Lokale Lager sind oft nicht ausreichend gefüllt und der Nachschub aus den Produktionsländern gestaltet sich zäh. Für deutsche Händler bedeutet das lange Wartezeiten, verärgerte Kunden und Umsatzeinbußen.

Unsere Lösung: Wir gehen für Sie bis nach China

Als autohelden haben wir uns der Mission verschrieben, diese Lücke zu schließen. Gemeinsam mit unserem Partner Dragonparts GmbH importieren wir Originalersatzteile direkt von den Herstellern aus China – ohne Umwege, ohne Mittelsmänner. Wir beschaffen Verschleißteile, Karosserieteile, Wartungs- und Inspektionspakete in bester Herstellerqualität und bieten sie zum günstigsten Preis am Markt an.

25-30 Tage Lieferzeit? Ja, und das ist ein Vorteil!

Während andere noch auf Nachschub warten, haben wir den direkten Draht. Unsere 25-30-tägige Lieferzeit ist kein Nachteil, sondern der Beweis dafür, dass wir dort ansetzen, wo andere scheitern: Wir überbrücken systemische Schwächen und schaffen planbare, verlässliche Lieferketten – von China direkt zu Ihnen.

Expressversand für dringende Teile

Und wenn es besonders schnell gehen muss? Kein Problem! Für kritische Ersatzteile bieten wir einen Expressversand an. Damit erhalten Sie dringend benötigte Teile innerhalb von nur 7-10 Tagen – gegen einen kleinen Aufpreis, aber mit maximaler Sicherheit und Geschwindigkeit.

Wir finden jedes Teil – unser individueller Beschaffungsservice

Sollte ein Teil in unserem System nicht gelistet sein, bieten wir einen besonderen Service. Sie geben uns eine Beschreibung, eine Teilenummer (falls vorhanden) oder tauschen sich direkt mit uns aus – wir finden das Teil. Unser Expertenteam recherchiert direkt vor Ort, um sicherzustellen, dass Sie genau das Ersatzteil erhalten, das Sie benötigen.

Mitgliedschaft mit Zufriedenheitsgarantie

Unsere Kunden profitieren von unserem exklusiven Service durch eine Mitgliedschaft. Hier gilt unsere Zufriedenheitsgarantie: Sollte ein Kunde nach einem Jahr nicht mehr zufrieden sein, erstatten wir den Mitgliedsbeitrag nach Kündigung zurück – ohne Wenn und Aber.

Testen Sie uns: chinateile@autohelden.com oder direkt unter https://shop.autohelden.com/

autohelden.com ist eine Marke der autohelden GmbH. Die autohelden GmbH ist kein klassischer Teilelieferant, sondern ein Problemlöser für die europäischen Automobilhäuser. Wir kämpfen für Versorgungssicherheit. Ein Held ist da, wenn es brennt – nicht nur wenn alles schon läuft. autohelden ist der digitale Marktplatz für Autohäuser und Werkstätten. Die B2B-Plattform stellt 16 Millionen Ersatzteile sowie Reifen und Zubehör bereit und bietet Lösungen im Bereich Finanzdienstleistungen, Fahrzeugbörse, Garantien, Solaranlagen sowie Mobilität.

