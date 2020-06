Autoleasing bei MediaMarkt: Hybridauto beim Elektrohandel

Erste große Angebotsaktion für Verbraucher seit Corona

Berlin, 8. Juni 2020 – Die Automobilindustrie stand aufgrund der Corona-Krise wochenlang still. Inzwischen ist die Produktion in den meisten Werken wieder angelaufen und auch die Nachfrage nach Neuwagen nimmt wieder zu. Die Elektrohandelskette MediaMarkt nimmt das zum Anlass und bewirbt neben den üblichen Produkten nun auch Autos. Mit der Aktion wollen die Elektrofachkette und das Autohaus den Markt wieder ankurbeln. “Das Besondere an unserem Angebot ist der unkomplizierte und intuitive Bestellprozess, den man in gerade mal 15 Minuten durchlaufen hat. Dann muss man das Auto bloß noch abholen”, erklärt MediaMarkt.

Die Technologie für die Aktion wird vom Berliner Start-up Vehiculum bereitgestellt, das sich seit seiner Gründung der Digitalisierung des deutschen Autohandels verschrieben hat. Das Unternehmen lieferte bereits bei der Kooperation des Autohauses König mit dem Lebensmitteldiscounter Lidl, die deutschlandweit für Schlagzeilen sorgte, die digitale Infrastruktur für das Angebot. “Unser digitaler Prozess hat sich inzwischen bereits mehrfach bewährt. Wir freuen uns, dass wir damit immer mehr Unternehmen dabei unterstützen können, ihre Produkte schnell und einfach online zu verkaufen”, sagt Lukas Steinhilber, CEO von Vehiculum.

Gehobene Ausstattung und geringer Verbrauch

Bei dem angebotenen Fahrzeug handelt es um den Fiat 500 Hybrid in der Ausstattungsvariante Lounge, zu deren Highlights 15″ Leichtmetallfelgen, ein Multifunktionslenkrad und die Bereitstellung von Apple CarPlay und Android Auto zählen. Interessierte können zwischen Laufzeiten von 24, 36 und 48 Monaten mit 10.000 oder 15.000 Kilometern jährlicher Laufleistung wählen. Komplettiert wird das Angebot, das ab einer monatlichen Rate von 99EUR solange der Vorrat reicht verfügbar ist, von einer optionalen Versicherung und ebenso optionalen Winterreifen. Zulassung und Überführungskosten sind im Preis bereits inbegriffen. “Der Fiat 500 Hybrid wird zwar keine Kaufprämie erhalten, aber dafür haben wir die geplante Mehrwertsteuersenkung der Regierung bereits im Preis bereits berücksichtigt. Somit haben wir einen gut ausgestatteten Hybrid für unter 100EUR im Monat – das ist ein echter Knaller. Obendrein verbraucht der Fiat 500 Hybrid extrem wenig Benzin und ist somit auch im Unterhalt ein top Angebot”, erklärt Dirk Steeger, Geschäftsführer vom Autohaus König.

Gänzlich kontaktloser Bestellprozess

Um sich eins der verfügbaren Autos zu sichern, besuchen Interessierte die Webseite www.mediamarkt-autos.de und erstellen dort mit wenigen Klicks ihr individuelles Angebot. Anschließend führen sie online einen ersten Finanzcheck durch und füllen bei positiver Entscheidung den Leasingantrag aus. Als letzter Schritt muss lediglich die Identität bestätigt und eine digitale Unterschrift geleistet werden. Dann kann das Fahrzeug zum vereinbarten Termin an einem der drei Standorte Halle, Berlin und Erfurt abgeholt werden.

Das Angebot kommt zu einer Zeit, in der das eigene Auto eine Renaissance erlebt, da Sharing-Angebote und öffentliche Verkehrsmittel aufgrund des Corona-Virus von Verbrauchern gemieden werden. Der kontaktlose Bestellprozess mindert das Infektionsrisiko zusätzlich und ist neben der attraktiven Rate, die von den Diskussionen um die deutsche Kaufprämie profitiert, ein weiteres Highlight der Aktion. So wird ein günstiger und kontaktloser Zugang zu individueller Mobilität bereitgestellt.

Verbrauchs-Informationen zum Kraftfahrzeug:

Kraftstoffverbrauch

Kraftstoffverbrauch Außerorts: 3,4 l/100km

Kraftstoffverbrauch Innerorts: 4,7 l/100km

Kraftstoffverbrauch Kombiniert: 3,9 l/100km

CO2-Emissionen**

CO2-Emissionen Kombiniert: 88 g/km

Energieeffizienzklasse: A

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeuges ermittelt.

Media-Saturn Holding GmbH

MediaMarkt, Deutschlands und Europas Elektronikhändler Nummer Eins, wurde 1979 gegründet und wird heute innerhalb der MediaMarktSaturn Retail Group als eigenständige Vertriebsmarke geführt. In Deutschland ist das Unternehmen derzeit mit 275 Märkten vertreten und beschäftigt mehr als 15.000 Mitarbeiter. Europaweit ist MediaMarkt in 13 Ländern an mehr als 850 Standorten und mit rund 45.000 Mitarbeitern präsent. Seinen Markenkern “Vergnügen” lebt MediaMarkt konsequent -beim Sortiment, beim Preis, bei der Kundenberatung und beim Service. Erklärtes Ziel: MediaMarkt wird für die Kunden zum vergnüglichsten Ort für Consumer Electronics -immer und überall. Zum Erfolgskonzept zählen neben einem stets aktuellen Sortiment an Markenprodukten zu dauerhaft tiefen Preisen auch die persönliche Beratung sowie ein umfangreiches Portfolio an Serviceleistungen. Dabei hat sich MediaMarkt als erfolgreicher Multichannel-Anbieter positioniert und vereint so die Vorteile des stationären und des Online-Handels unter dem Dach einer vertrauten Marke.

Vehiculum mobility solutions GmbH

VEHICULUM ist die weltweit erste und bislang einzige Online-Plattform, die einen unabhängigen und transparenten Preis-Überblick von Leasingangeboten samt direktem Vertragsschluss ermöglicht. Das Berliner Start-Up ist in den letzten Jahren allein durch Online-Leasing für Geschäftswagen rasant gewachsen. Inzwischen beschäftigt VEHICULUM mehr als 120 Mitarbeiter und hat seit der Gründung vor gut vier Jahren Transaktionen im Wert von über 500 Millionen Euro generiert. Künftig wird sich die Plattform zur zentralen Anlaufstelle für alle entwickeln, die ihr Fahrzeug auf monatlicher Basis bezahlen möchten.

Autohaus Gotthard König GmbH

Das Autohaus Gotthard König GmbH ist ein Familienunternehmen und blickt auf eine über 60-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Heute ist die Autohaus Gotthard König GmbH der größte Renault-Vertragshändler und Dacia-Partner in Deutschland. Seit 2016 ist das Autohaus auch offizieller Vertragshändler für die Marken Jeep und Fiat. Anfang 2017 wurde zusätzlich Alfa-Romeo in das Produktportfolio aufgenommen. Anfang 2018 richtete sich das Unternehmen zunehmend als Anbieter für Mobilitätslösungen aus und erweiterte den Vertrieb um Motor-Roller der Marke Vespa. Das Unternehmen expandiert von Jahr zu Jahr. In den aktuell 52 Standorten in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen arbeiten mittlerweile über 1.100 Angestellte, weitere Filial-Neueröffnungen sind in Vorbereitung und geplant.

Bildquelle: © Foto: VEHICULUM