Automatenaufsteller: Flavura GmbH positioniert sich als professioneller Automatenaufsteller in Deutschland, Österreich & der Schweiz

Die Flavura GmbH ist ein erfahrener und professioneller Automatenaufsteller für Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Automatenlösungen aus einer Hand – von der Beratung über die Aufstellung bis hin zu Service, Wartung und Full-Service-Betrieb.

Flavura GmbH – Automatenaufsteller für den DACH-Raum

Als etablierter Automatenaufsteller mit internationaler Ausrichtung unterstützt die Flavura GmbH Unternehmen, Betreiber, Institutionen und Fachhändler bei der Umsetzung moderner und wirtschaftlich nachhaltiger Vending-Konzepte. Der Fokus liegt auf hochwertigen Kaffeeautomaten, Vending-Automaten sowie individuellen 24/7-Automatenlösungen.

Durch die Kombination aus moderner Automatentechnik, klar strukturierten Prozessen und umfassendem Service positioniert sich Flavura als verlässlicher Automatenaufsteller im gesamten deutschsprachigen Raum.

Was ist ein Automatenaufsteller?

Ein Automatenaufsteller ist ein spezialisierter Anbieter für den Vertrieb, die Aufstellung und den Betrieb von Automatenlösungen. Im professionellen Umfeld übernimmt ein Automatenaufsteller deutlich mehr als nur die Lieferung der Geräte.

Zu den zentralen Aufgaben eines Automatenaufstellers gehören:

– Beratung & Bedarfsanalyse

– Planung individueller Standort- und Automatenkonzepte

– Lieferung und fachgerechte Aufstellung

– Technischer Service und Wartung

– Schulung und laufende Betreuung

Als Automatengroßhändler und Automatenaufsteller fungiert die Flavura GmbH als Bindeglied zwischen Herstellern, Betreibern und Lieferanten von Füllprodukten und gewährleistet einen reibungslosen, effizienten Betrieb.

Automatenaufsteller Flavura GmbH – Ganzheitliche Vending-Lösungen

Die Flavura GmbH versteht sich nicht als klassischer Lieferant, sondern als ganzheitlicher Automatenaufsteller mit Full-Service-Ansatz. Kunden profitieren von individuell abgestimmten Lösungen über den gesamten Lebenszyklus der Automaten hinweg.

Leistungen als Automatenaufsteller

– Beratung & Planung: Standortanalyse und maßgeschneiderte Konzepte

– Lieferung & Aufstellung: Schnelle und professionelle Installation

– Technischer Service & Wartung: Hohe Ausfallsicherheit und Betriebskontinuität

– Schulung & Betreuung: Einweisung für Betreiber und Mitarbeiter

Diese umfassende Betreuung macht Flavura zu einem leistungsstarken Automatenaufsteller für langfristige und rentable Vending-Konzepte.

Automatenaufsteller mit umfassendem Automaten-Sortiment

Als erfahrener Automatenaufsteller bietet Flavura ein breites Portfolio moderner Automatenlösungen:

– Heißgetränke- und Kaltgetränkeautomaten

– Kaffeeautomaten und Kaffeevollautomaten

– Wasserautomaten und Wasserspender

– Snackautomaten und Foodautomaten

– Verkaufsautomaten und Warenautomaten

– Eisautomaten

– 24/7 Automaten-Shops, Automaten-Minimärkte und Automaten-Supermärkte

Ergänzt wird das Sortiment durch die Flavura Kaffeerösterei mit der eigenen Marke Flavura Kaffee sowie hochwertige Automatenfüllprodukte für den professionellen Vending-Bereich.

Automatenaufsteller für alle Branchen & Einsatzbereiche

Die Automatenlösungen der Flavura GmbH kommen als Automatenaufsteller branchenübergreifend zum Einsatz, unter anderem in:

– Autohäusern, Bäckereien und im Einzelhandel

– Behörden, Verwaltungen und öffentlichen Einrichtungen

– Schulen, Universitäten und Bildungseinrichtungen

– Büros, Firmenzentralen und Konzernen

– Fitnessstudios, Sport- und Freizeitanlagen

– Hotels, Restaurants und Cafes (HoReCa)

– Kantinen, Mensen und Kitas

– Kinos, Theatern und Kulturzentren

– Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeeinrichtungen

Flavura passt jede Automatenlösung exakt an Standort, Zielgruppe und Nutzungsverhalten an.

Automatenaufsteller für Kauf, Miete oder Leasing

Als flexibler Automatenaufsteller bietet Flavura verschiedene Finanzierungsmodelle:

– Automaten kaufen für langfristige Investitionen

– Automaten mieten für planbare Kosten

– Automaten leasen für maximale finanzielle Flexibilität

Kunden profitieren von moderner Technik, transparenter Kostenstruktur und zuverlässigem Service.

Vorteile von Flavura als Automatenaufsteller

Die Flavura GmbH steht als Automatenaufsteller für Qualität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit:

– Langjährige Erfahrung im Vending-Markt

– Komplettservice als professioneller Automatenaufsteller

– Innovative Kaffee- und Vending-Automaten

– Aktive Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz

– Eigene Kaffeerösterei und umfassende Füllprodukt-Kompetenz

Automatenaufsteller Flavura GmbH – Partner für moderne Vending-Lösungen

Die Flavura GmbH ist ein leistungsstarker Automatenaufsteller für Unternehmen, Betreiber und Institutionen, die auf zuverlässige Kaffee- und Vending-Lösungen setzen. Von der ersten Beratung bis zum laufenden Betrieb begleitet Flavura jedes Projekt mit Fachkompetenz und Engagement.

Weitere Informationen zum Thema „Automatenaufsteller Flavura Kaffee & Vending Automaten – Deutschland, Österreich & Schweiz“ finden Sie unter:

www.flavura.de

Firmenkontakt

Flavura GmbH

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 391 662 776 30

+49 (0) 391 662 776 39



http://www.flavura.de

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



http://www.pr4you.de

