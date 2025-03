Automatic Systems bietet Innenstadt- und Zufahrtenabsicherung für kritische Bereiche

Ästhetik und Hochsicherheit schließen sich nicht aus

In Anbetracht der zunehmenden Bedrohungen durch Fahrzeugangriffe auf öffentliche Plätze und Innenstädte bietet Automatic Systems verschiedene Lösungen zur zuverlässigen Absicherung urbaner Räume an.

„In den letzten Jahren haben wir leider vermehrt erlebt, wie Fahrzeuge als Waffen eingesetzt wurden, was die Dringlichkeit effektiver Sicherheitsmaßnahmen unterstreicht. Diese Ereignisse bringen neue Herausforderungen mit sich, denen wir mit geeigneten Sicherheitsmaßnahmen begegnen. Dazu gehören nicht nur maßgeschneiderte Zutrittskontrollsysteme, die sowohl das Sicherheitsgefühl als auch das Wohlbefinden der Bürger erhöhen“, konstatiert Carsten Keite, General Manager der Automatic Systems Deutschland GmbH. Ein zentrales Element der damit korrespondierenden Sicherheitslösungen stellen Hochsicherheitspoller dar, die als physische Barriere fungieren und verhindern, dass Fahrzeuge in Menschenmengen fahren. Diese Poller bieten viele Vorteile: Sie sind nicht nur robust, sondern auch ästhetisch gestaltet, sodass sie sich nahtlos in das urbane Umfeld einfügen. Ob fixe oder automatische Poller – die Sicherheitsexperten bieten individuelle Lösungen je nach spezifischem Anforderungsprofil und örtlichen Gegebenheiten. Besonders hervorzuheben ist das Projektbeispiel aus der Stadt Minden, wo innovative Sicherheitslösungen erfolgreich implementiert wurden, um die Innenstadt abzusichern. Hierbei kommen sowohl hydraulische als auch fixe Poller zum Einsatz, die höchsten Sicherheitsstandards entsprechen.

Weiterhin unterstreichen die Experten die Bedeutung einer intelligenten Zufahrtskontrolle, die es ermöglicht, potenzielle Angriffe frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Durch modernste Technologien wie Kennzeichenerkennung und die Integration von Sicherheitszentralen wird eine proaktive Sicherheitsstrategie verfolgt. „Die Absicherung der Innenstädte ist von entscheidender Bedeutung, um ein sicheres Umfeld für alle zu schaffen. Städte und Gemeinden sind aufgerufen, in innovative Sicherheitstechnologien zu investieren und somit einen signifikanten Beitrag zur Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger zu leisten“, weiß Carsten Keite.

Zum Unternehmen:

Die 2022 gegründete Automatic Systems Deutschland GmbH agiert als Spezialist für Fahrzeug-, Personen- und Passagiereingangskontrollanlagen in der gesamten DACH Region. Der Hauptsitz des Automatic Systems Mutterkonzerns befindet sich im belgischen Wavre. Das Unternehmen verfügt über weitere Niederlassungen in Belgien, Frankreich, England, Spanien, Kanada und den USA. Mit insgesamt 200.000 installierten Anlagen in 150 Ländern gehört Automatic Systems zu den weltweit führenden Unternehmen seiner Branche.

