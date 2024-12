Automatic Systems Deutschland GmbH setzte 2024 auf Synergien und Nachhaltigkeit

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Automatic Systems Deutschland GmbH blickt auf ereignisreiche Monate zurück. So wurde im April dieses Jahres mit Carsten Keite ein neuer General Manager für den deutschen Standort vorgestellt, der seit fast 30 Jahren in der Sicherheitsbranche zu Hause ist und seit seiner Ausbildung zum Kommunikationselektroniker bereits in verschiedenen leitenden Vertriebspositionen für elektronische Sicherheitssysteme tätig war. Damit konnte das Unternehmen mit Hauptsitz im belgischen Wavre einen erfahrenen Marktkenner gewinnen, der vermehrt auf Unternehmenspartnerschaften und damit die Nutzung vorhandener Synergien setzt. Auch geschäftlich konnte Automatic Systems spannende Projekte verzeichnen: So war das Unternehmen unter anderem an einem Interflex-Auftrag für Rhenus Warehousing Solutions beteiligt, im Rahmen dessen am neuen Logistikstandort in Wesel Eingangskontrolllösungen des Typs FirstLane installiert wurden. „Nach diesem Produkt verzeichnen wir eine hohe Nachfrage, da es nicht nur auf Sicherheit, sondern gleichzeitig auch auf ein ansprechendes Design setzt, dass sich in nahezu jede Umgebung harmonisch integrieren lässt“, erklärt Carsten Keite. Die geschäftlichen Entwicklungen in der Unternehmenssparte „Zufahrtskontrolle“ bewertet der General Manager ebenfalls positiv. Als eine Shopping Mall in Gladbeck beispielsweise das komplette Parkhaus modernisieren wollte, waren auch die Experten der Automatic Systems Deutschland GmbH mit an Bord. „Wir freuen uns, dass die Kunden zunehmend einen passenden Produktmix und ganzheitliche Lösungen zu schätzen wissen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere hochwertigen Installationen auch in Zukunft von unseren Partnern und Generalunternehmern als die beste Wahl gesehen werden“, erklärt Carsten Keite.

Ein weiterer Meilenstein, der im Jahr 2024 gesetzt wurde, ist die zunehmend nachhaltige Ausrichtung des Konzerns. Einem Produktionsstandort wurde jüngst sogar das „Nature Network Entreprises“ Label verliehen, welches beherzte Maßnahmen zum Schutz der Umwelt honoriert. Das Unternehmen ist entschlossen, diesen Weg weiterzugehen und langfristige Maßnahmen zum Schutz der Umwelt zu verstärken.

Pünktlich zum Jahreswechsel stellt Automatic Systems zudem mit ASLYNK™ eine neue, intuitive und sichere Überwachungs- und Verwaltungslösung vor. Das Tool revolutioniert das Management von Zutrittskontrollsystemen und bietet Unternehmen zugleich die Möglichkeit zur Optimierung ihrer Sicherheits- und Betriebsprozesse. Aufgrund des optimierten Monitorings können ungeplante Betriebsunterbrechungen auf ein Minimum reduziert werden. ASLYNK™ verbessert zudem die Lebensdauer und Effizienz der Zutrittskontrollanlagen durch fortschrittliche Analysen und proaktives Management. Parallel bietet das System einen sofortigen Überblick über den Betriebsstatus jeder Installation und ermöglicht somit ein effizientes Ressourcenmanagement.

Zum Unternehmen:

Die 2022 gegründete Automatic Systems Deutschland GmbH agiert als Spezialist für Fahrzeug-, Personen- und Passagiereingangskontrollanlagen in der gesamten DACH Region. Der Hauptsitz des Automatic Systems Mutterkonzerns befindet sich im belgischen Wavre. Das Unternehmen verfügt über weitere Niederlassungen in Belgien, Frankreich, England, Spanien, Kanada und den USA. Mit insgesamt 200.000 installierten Anlagen in 150 Ländern gehört Automatic Systems zu den weltweit führenden Unternehmen seiner Branche.

Bildquelle: @Automatic Systems