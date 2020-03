Automatische Drehflügeltüren von G+B Tür- und Torautomatik

Automatische Drehflügeltüren mit leistungsstarkem Antrieb

Das bei Erfurt ansässige Unternehmen G+B Tür- und Torautomatik GmbH ist ein führender sowie renommierter Hersteller von Automatiktüren mit über 25 Jahren Erfahrung und bietet Interessenten ein breit gefächertes Sortiment an elektrischen Türen. Der Fokus des Unternehmens liegt dabei auf Schiebe- sowie Drehtüren und den dazugehörigen Antriebsmöglichkeiten. Das Produktportfolio umfasst ebenfalls Karusselltüren sowie automatische Tore und elektrische Schranken. Mit diesen Tür- und Torlösungen für beispielsweise Bürogebäude, Schulen, Hotels oder auch Einkaufszentren – also Gebäuden mit hohem Publikumsverkehr – bietet das Unternehmen innovative Ideen rund um das Thema Tür- und Torautomatik. G+B ist die thüringische Werksvertretung von TORMAX, einem führenden Schweizer Hersteller von Türantrieben, weswegen größtenteils dessen Systeme zum Einsatz kommen.

Individuelle Drehflügeltüren

Im Bereich Drehflügeltüren können sowohl bereits vorhandene Türen mittels Oberflurantrieb in barrierefreie Automatiklösungen umgestaltet als auch Türanlagen komplett neu konzipiert werden. Wie alle Türen werden sie mit Beschlägen, Bändern und Schließanlagen versehen. An ihre Beschläge bestehen verschiedene Anforderungen: Sie lagern die Flügel und begrenzen deren Bewegungen, sie stellen den Verschluss im Blendrahmen her und gewähren die Einstellmöglichkeit für Lage und Anpressdruck. Die Türen werden im TORMAX-eigenen Werk in Dänemark individuell für den Kunden geplant, anschließend gefertigt und montagebereit auf die jeweilige Baustelle geliefert. G+B Tür- und Torautomatik übernimmt vor Ort die Montage, Inbetriebnahme sowie Sachkundeprüfung und auf Wunsch alle anschließend anfallenden Arbeiten wie Wartung oder Reparatur. Hierfür besitzt das Unternehmen geschulte und vom Hersteller autorisierte Servicetechniker. Besonders energieeffiziente Lösungen bietet die Firma G+B mit der Produktreihe an Karusselltüren, da sie das Außenklima vom Innenklima abtrennen, wodurch das Wärme-Kälte-Niveau nicht so sehr schwankt – insbesondere, wenn der Türbereich hoch frequentiert ist.

Weiterführende Informationen erhalten Interessenten auf der Internetseite des Unternehmens. Die Mitarbeiter von G+B Tür- und Torautomatik beraten, welche Lösung zu welchem Bedarf passt.

Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei der G+B Tür- und Torautomatik GmbH, Dachwig bei Erfurt

