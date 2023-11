Automatisierte Inspektion im Umspannwerk

Netzbetreiber Bayernwerk Netz GmbH setzt auf autonome robotergestützte Inspektionslösung von Energy Robotics

Darmstadt, 07.11.2023 – Als größter regionaler Verteilnetzbetreiber in Bayern arbeitet die Bayernwerk Netz GmbH (Bayernwerk) an innovativen Lösungen für mehr Versorgungssicherheit, nachhaltige Energiesysteme von morgen und Arbeitssicherheit. Daher setzt das Unternehmen in einem seiner Umspannwerke derzeit auf die automatisierte Inspektionslösung des Darmstädter Start-ups Energy Robotics, einem führenden Entwickler für Softwarelösungen für mobile, autonome Inspektionsroboter in industriellen Anwendungen.

Umspannwerke sind die Steckdosen der Energiewende. Sie transformieren den Strom auf die verschiedenen Netzebenen und sammeln die erneuerbare Energie ein, die aus Sonne, Wind und Wasser erzeugt wird. An diesen Standorten will das Bayernwerk auch die technische Sicherheit weiter verbessern, auch mit Hilfe moderner Robotik. Dazu arbeitet der Netzbetreiber seit über einem Jahr mit dem Darmstädter Start-up Energy Robotics zusammen und setzt auf eine robotergestützte automatisierte Inspektionslösung. Das Ziel der Kooperation: Durch verkürzte Inspektionsintervalle, der Entlastung der Mitarbeiter und der Reduktion von Fahrzeiten möchte das Bayernwerk mehr Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Arbeitssicherheit erreichen.

Der Ausfallsicherheit mit smarter Inspektion vorgebeugt

Mit Hilfe der Softwareplattform von Energy Robotics sind die eingesetzten Roboter in der Lage, Inspektionsrundgänge autonom auszuführen und qualitativ hochwertige Daten zur Auswertung zur Verfügung zu stellen. Dabei bewegt sich der Roboter jederzeit zuverlässig durch die Anlage – selbst Hindernisse wie Vegetation oder Glätte schränken ihn nur im Extremfall ein. Dank eines vom Bayernwerk und Energy Robotics installierten automatischen Türöffners, ist der Roboter zudem in der Lage zwischen Innen- und Außenbereichen zu navigieren.

Ausgestattet mit Kameras und Sensoren überprüft der Roboter ausgewählte Anlagenteile. Die erfassten Daten wie beispielsweise Bilder werden automatisch in die von Energy Robotics entwickelte Cloud-Plattform übertragen und dort mit Hilfe von leistungsfähigen Algorithmen und KI ausgewertet. Verändern sich die kontrollierten Elemente des Umspannwerks aus vordefinierten Normbereichen heraus, ermöglicht es die Software von Energy Robotics, die Anwender beim Bayernwerk sofort mittels Alarmmeldung darüber zu informieren.

„Wir haben Umspannwerke, die größtenteils zwischen den 1950er und 1970er Jahren erbaut wurden. Damals standen Themen wie Automation und Nachhaltigkeit noch in den Sternen. Das hat sich geändert und die automatisierte robotergestützte Inspektion in Umspannwerken schlägt für uns als Energieversorger ein neues Kapitel auf“, erläutert Michael Renghart, Leiter Planung/Bau Umspannwerke und Schaltstationen bei Bayernwerk. „Wir freuen uns, dass Energy Robotics uns bei dem herausfordernden Projekt, unsere Inspektionsaufgaben zu automatisieren, so kompetent unterstützt.“

Seit Januar 2022 ist der Roboter im Umspannwerk von Bayernwerk im Einsatz. In der Praxis gleicht seine Inspektionsroutine einem „Gassigehen“ entlang des Zauns, wobei er selbst unter herausfordernden Bedingungen wie Eis und Schnee zuverlässig agiert. Der speziell entwickelte Öffner für Garagentore ermöglicht ihm eigenständige Lade- und Ruhephasen. Während die physische Navigation bemerkenswert flüssig verläuft, lag die wahre Herausforderung des Projekts in der KI-gestützten Datenanalyse. Doch dank der engen Zusammenarbeit mit dem Bayernwerk wurden entscheidende Fortschritte erzielt, insbesondere eine KI-Lösung zum Erkennen von Zaunlöchern bei variierendem Hintergrund. Darüber hinaus kann die KI nun analoge Anzeigen, beispielsweise von Ölständen, analysieren und drohende Überhitzungen mittels Thermographie rechtzeitig erkennen. Die Zusammenarbeit zeigt nicht nur den aktuellen technologischen Fortschritt, sondern weist auch auf das enorme Potenzial für zukünftige Anwendungsmöglichkeiten hin.

„Durch die Digitalisierung ihrer Inspektionsprozesse mit unserer robotergestützten Automatisierungslösung profitiert das Bayernwerk von mehr Produktivität, Qualität und Sicherheit. Wir sind dankbar für das Vertrauen, dass uns im Rahmen der Zusammenarbeit entgegengebracht wird. „, ergänzt Marc Dassler, CEO von Energy Robotics.

Ein großer Schritt Richtung Digitalisierung

Ein weiteres Ziel der Zusammenarbeit ist zudem das Sammeln von Erkenntnissen über das Zusammenwirken verschiedener Roboter und Sensoren. Durch die Implementierung einer robotergestützten automatisierten Inspektionslösung geht Bayernwerk nicht nur einen großen Schritt bei der Digitalisierung seiner Umspannwerke, sondern ebnet durch die Verkürzung von Inspektionsintervallen, der Entlastung von Mitarbeitern und der Reduktion von Fahrzeiten zudem den Weg hin zu mehr Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Arbeitssicherheit. Mit Energy Robotics hat der Netzbetreiber einen zuverlässigen Partner an seiner Seite, der Unternehmen mit seiner Software-Lösung die Möglichkeit bietet, ihre Inspektionsprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren und versetzt sie zudem in die Lage, ihre Mitarbeiter von repetitiven Aufgaben zu entlasten und ihre Produktivität zu steigern.

Über Bayernwerk

Seit 100 Jahren steht der Name Bayernwerk für eine sichere und zuverlässige Energieversorgung im Freistaat. Die Bayernwerk Netz GmbH nimmt dabei als Netzbetreiber eine Schlüsselrolle ein. Damit jetzt und in Zukunft immer mehr Energie aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung steht, braucht es ein modernes, intelligentes Stromnetz. Deshalb setzt das Unternehmen auf Digitalisierung und Innovation, unterstützt zahlreiche wissenschaftliche Projekte und arbeitet systematisch am Ausbau der Energienetze. Die Bayernwerk Netz GmbH versorgt insgesamt rund sieben Millionen Menschen mit Energie. Sie ist in den bayerischen Regionen Unter- und Oberfranken, Oberpfalz sowie Nieder- und Oberbayern aktiv und damit der größte regionale Verteilnetzbetreiber in Bayern: Das Stromnetz umfasst 156.000 Kilometer, sein Gasnetz 6.000 Kilometer und das Straßenbeleuchtungsnetz 34.600 Kilometer. In den Energienetzen verteilt das Unternehmen zu 70 Prozent elektrische Energie aus erneuerbaren Quellen. Dafür sorgen rund 400.000 dezentrale Erzeugungsanlagen, die in das Netz des Bayernwerks Ökostrom einspeisen. In Nord- und Ostbayern versorgt das Unternehmen Kunden auch über sein Erdgasnetz. Die Bayernwerk Netz GmbH ist an mehr als 20 Standorten im Land präsent.

Sitz der Bayernwerk Netz GmbH ist Regensburg. Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochter der Bayernwerk AG.

Über Energy Robotics

Das 2019 als Spin-off der Technischen Universität Darmstadt gegründete Unternehmen Energy Robotics ist ein Wegbereiter für mobile Roboter zur autonomen Inspektion von industriellen Anlagen. Das Start-up bietet die erste kommerziell verfügbare Softwareplattform, die ein Hardware-agnostisches Roboterbetriebssystem, cloudbasiertes Flottenmanagement und KI-getriebene Datenanalyse für industrielle Anwendungen zusammenführt.

Von Energy Robotics mit Software ausgestattete mobile Roboter und Drohnen werden für Ferninspektionen und Überwachung in anspruchsvollen Umgebungen wie der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie sowie der Chemie- und Energiebranche eingesetzt. Mehr als 80 Roboter mit insgesamt mehr als 200.000 Betriebsstunden und 20.000 zurückgelegten Kilometern sind bereits auf vier Kontinenten im Einsatz.

