Automatisierung beschleunigen mit den neuen Matrix42 AI Agents für Service Management

KI-basierte Agenten unterstützen proaktives Service Management mit Self Resolution, Ticket-Klassifizierung, Erkennung von Major Incidents und Security Patch Gap Advisory.

Frankfurt/Main, 6.10.2025 – Matrix42, die European Choice im Service Management, gibt den Launch von KI-Agenten bekannt. Dieses neue Angebot, das auf dem jährlichen Event „Digitalize and Automate“ erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde, ermöglicht es Unternehmen, sich von reaktivem zu proaktivem Service Management zu entwickeln – und dabei Produktivitätssteigerung und Datensouveränität zu vereinen. Die Matrix42 AI Agents stehen Matrix42-Kunden ab sofort zur Verfügung. Diese smarten Agenten markieren einen Wandel hin zu proaktivem Service Management, das auf die Anforderungen moderner Arbeitsplätze und Datensouveränität zugeschnitten ist.

AI Agents für wirkungsvolle Anwendungsfälle

Unternehmen stehen zunehmend unter dem Druck, ihre Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Mitarbeitererfahrung zu verbessern. Während KI-Assistenten wie Chatbots Usern bisher dabei geholfen haben, einfache Aufgaben zu optimieren, bleiben sie in ihrem Umfang begrenzt und von Natur aus reaktiv. Mit Matrix42 AI Agents können Kunden nun ein breiteres Spektrum an Aufgaben im Service Management automatisieren – von Routineabläufen bis hin zu komplexen Workflows – und dadurch ihre operative Effizienz steigern. Die AI Agents können je nach Präferenzen und Zielen des Unternehmens mit bedingter oder vollständiger Autonomie arbeiten.

Matrix42 AI Agents konzentrieren sich auf wirkungsvolle Anwendungsfälle:

-AI Agent für Self Resolution – Bearbeitet Routineanfragen von Endnutzern autonom, bspw. die Vergabe von Zugriffsrechten oder die Aktualisierung von Geräteeinstellungen. Das reduziert die Arbeitsbelastung des First-Level-Supports und ermöglicht es IT-Teams, sich auf strategischere Aufgaben zu konzentrieren.

-AI Agent für Ticket-Vorbereitung – Klassifiziert, priorisiert und leitet Tickets automatisch weiter, verbessert Genauigkeit und Konsistenz und beschleunigt die Fallbearbeitung.

-AI Agent für proaktives Major Incident Management – Erkennt verwandte Tickets, schlägt Major Incidents vor, löst automatisierte Workflows aus und informiert proaktiv Nutzende und Stakeholder – ermöglicht eine schnellere Triage und proaktive Behebung und reduziert dadurch Ausfallzeiten.

-AI Agent für Security Patch Gap Advisory – Gleicht Ticket-Assets mit Patch-Compliance ab, empfiehlt Abhilfemaßnahmen und benachrichtigt Sicherheitsverantwortliche, beschleunigt die Behebung von Schwachstellen und verbessert die Compliance.

„Wir freuen uns darauf, die autonomen KI-Agenten von Matrix42 zu testen! Diese intelligenten Tools bieten eine neue Möglichkeit, Aufgaben in den Bereichen IT, Personalwesen und Kundenservice zu automatisieren – und helfen uns so, smarter und effizienter zu arbeiten. Dank der Verfügbarkeit rund um die Uhr und ihrer Fähigkeit, sowohl einfache als auch komplexe Arbeitsabläufe zu bewältigen, sind wir gespannt darauf zu sehen, wie sie unsere Abläufe verbessern und Zeit für strategischere Aufgaben freisetzen können“, war das erste Resümee eines Kunden zu den Matrix42 AI Agents.

Von Mitarbeitenden bis CIOs: Die Wirkung der Matrix42 AI Agents

Die Auswirkungen von Matrix42 AI Agents erstrecken sich auf verschiedene Rollen innerhalb einer Organisation. Sie bieten verbesserte und automatisierte Services für Mitarbeitende, Service-Desk-Agents und Administratoren, einschließlich eines AI Center of Excellence für CIOs.

-Beschäftigte profitieren von schnelleren Lösungen und einem nahtlosen, rund um die Uhr verfügbaren Support.

-Support-Teams in der IT und darüber hinaus werden von repetitiven Aufgaben befreit und können sich auf komplexe, wertschöpfende Probleme konzentrieren. Das steigert sowohl die Effizienz als auch Zufriedenheit.

-AI-Builder können individuelle Workflows und Agents entwickeln und werden zu AI-Innovatoren, die Geschäftswerte erschließen und gleichzeitig neue Fähigkeiten entwickeln.

-CIOs und AI Center of Excellence erhalten vollständige Transparenz und Datensouveränität und gewährleisten die Einhaltung der strengsten europäischen Standards.

Ein verantwortungsvoller Ansatz für AI-Innovation im Service Management

In einer Welt zunehmender Herausforderungen bietet Matrix42 skalierbare Tools, die Unternehmen dabei helfen, sich zu modernisieren, ohne dabei Compliance, Datensicherheit oder Souveränität zu gefährden. Die Matrix42 AI-Funktionen werden basierend auf dem „AI Your Way““-Ansatz des SaaS-Unternehmens bereitgestellt. Dieser garantiert Kunden vollständige Flexibilität bei der Wahl, wie AI eingeführt und verwaltet wird. Durch die Nutzung dieser neuen AI-Funktionen können Unternehmen ihrdas Automatisierungsniveau erhöhen und ihre digitale Transformation beschleunigen. Matrix42 setzt nicht nur einen neuen Standard für Service-Management-Innovation, sondern bekräftigt auch sein Engagement für verantwortungsvolle Innovation und europäische Werte.

„Digitale Souveränität ist wichtiger denn je. Unser Ziel ist es, Technologien bereitzustellen, die Unternehmen Kontrolle, Flexibilität und Sicherheit geben – und gleichzeitig Innovation auf verantwortungsvolle Weise vorantreiben. Wir glauben, dass Unternehmen ihre digitale Zukunft nach ihren eigenen Bedingungen gestalten können sollten, ohne Compliance oder Vertrauen zu gefährden. Dafür steht unser „AI Your Way‘-Versprechen“, erklärt Santeri Jussila, Chief Product Officer bei Matrix42.

Weitere Informationen zum Produktportfolio für Service -Management:

https://www.matrix42.com/de/matrix42-service-management

Weitere Informationen zum Konzept der European Choice im Service -Management:

https://www.matrix42.com/de/the-european-choice-in-service-management

Matrix42 unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung und Automatisierung ihrer Arbeit mit einer kompletten, KI-gestützten Service-Management-Suite. Unsere Lösungen ermöglichen ein effizientes Management von IT- und Geschäftsprozessen, Assets, Endpoints und Identitäten. Mit unserem Cloud-your-Way-Ansatz können Kunden wählen, wie sie unsere Lösungen bereitstellen möchten – on premises, private oder public Cloud. Als „The European Choice“ im Service Management konzentriert sich Matrix42 auf verantwortungsvolle Innovation und Datensouveränität und erfüllt die Bedürfnisse von Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor. www.matrix42.com

