Automatisierungstechnik und Rohrtrenntechnik

Innovative Rohrtrenntechnik und Automatisierung – Ihr Partner für individuelle Lösungen

Wir sind spezialisiert auf Rohrtrenntechnik und Automatisierung und setzen auf eine ganzheitliche Herangehensweise, um maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Unser Anspruch ist es, durch Kompetenz und Flexibilität stets den besten Service zu bieten – von der ersten Planung bis zur finalen Installation.

Mit unserer langjährigen Erfahrung im komplexen Anlagenbau und im Bereich der Rohrtrenntechnik verstehen wir die Herausforderungen unserer Kunden genau. Unser Team arbeitet interdisziplinär, um innovative Konzepte zu entwickeln, die langlebig, effizient und bedienerfreundlich sind. Dabei legen wir großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit, um individuelle Anforderungen optimal umzusetzen.

Unsere Kernkompetenzen umfassen:

-Rohrtechnik: Schneiden, Umformen und weitere Bearbeitungsschritte

-Automatisierung: Robotik (z.B. Vereinzelung, Zuführung, kollaborierende Roboter), Teilehandling, Prüfstände

-Sondermaschinenbau: Entwicklung und Bau von spezialisierten Anlagen, wie Rohrschneidemaschinen, Rohrumformmaschinen und robotergestützten Systemen

Wir bauen Ihre Maschine! Unser Anspruch ist es, Maschinen zu entwickeln, die exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dabei übernehmen wir alle Projektphasen – von der Konzeption über die Fertigung bis hin zur Installation und Wartung – alles aus einer Hand.

Da wir die Vertraulichkeit unserer Projekte schätzen, verzichten wir bewusst auf die öffentliche Darstellung unserer Referenzen. Wir laden Sie herzlich ein, unverbindlich Kontakt mit uns aufzunehmen, um Ihre Anforderungen zu besprechen. Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Ihr Projekt.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, Ihre Herausforderungen in innovative und zuverlässige Anlagen umzusetzen.

Firmenkontakt

AuTech GmbH

Ralf Sauter

Kocherweg 37

74429 Sulzbach-Laufen

07976 / 910 777-0



http://www.autechgmbh.de

Pressekontakt

Josef Vetter

Josef Vetter

Am Kirchplatz 2

73479 Ellwangen

07965 802876



http://www.josef-vetter.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.