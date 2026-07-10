Automechanika 2026: Tunap präsentiert erweiterte Human+Technology Linie und innovative Werkstattlösungen

Anwenderschutz, Leistungsfähigkeit und nachhaltige Chemie im Fokus des Messeauftritts in Frankfurt

Leistungsstarke Werkstattchemie, steigende Anforderungen an Arbeitsschutz und der zunehmende Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte verändern die Anforderungen an Produkte und Prozesse in Kfz-Betrieben. Auf der Automechanika 2026 zeigt Tunap, wie sich technische Performance und Anwenderschutz miteinander verbinden lassen. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die neu aufgelegte Human+Technology Linie, mit der das Unternehmen seine Strategie für eine leistungsfähige und gleichzeitig gesundheitsschonendere Werkstattchemie konsequent weiterentwickelt.

Vom 8. bis 12. September präsentiert sich Tunap in Halle 12.0, Stand D49 auf einer deutlich größeren Ausstellungsfläche als noch zur Automechanika 2024 und zeigt Lösungen für Werkstätten, Handelspartner, Industrie und Fahrzeughersteller.

Human+Technology: Spezialchemie neu gedacht

Mit dem Relaunch der Human+Technology Linie hat Tunap sein Sortiment auf insgesamt 14 Produkte erweitert. Die überarbeiteten Formulierungen verzichten auf kritische Inhaltsstoffe wie n-Hexan, sind PFAS-frei und enthalten keine potenziell allergieauslösenden Farb- oder Duftstoffe. Gleichzeitig bieten die Produkte die gewohnt hohe Leistungsfähigkeit für Wartung, Reinigung und Pflege in Werkstätten und industriellen Anwendungen.

Zu den jüngsten Sortimentserweiterungen gehören das neue Silikonöl+, das Wartungsfett+ sowie der Trockenschmierstoff+ mit patentierter Fett-Wachs-Matrix. Die Produkte wurden speziell für anspruchsvolle Schmier- und Wartungsaufgaben entwickelt und ergänzen das bestehende Portfolio um weitere leistungsstarke Lösungen für den professionellen Einsatz.

„Werkstätten stehen heute vor der Herausforderung, höchste technische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig den Schutz ihrer Mitarbeitenden stärker in den Fokus zu rücken. Mit unserer Human+Technology Linie zeigen wir, dass beides möglich ist“, erläutert Dr. Volker Knöthig, Leiter Forschung und Entwicklung bei Tunap. „Mit modernen Formulierungen, hoher Nachhaltigkeitswirkung sowie breiter Zertifizierung und Registrierung bieten wir ein Produktkonzept, das technische Prozesse verbessert, das Gesundheitsrisiko reduziert und gleichzeitig den betrieblichen Herausforderungen von heute und morgen gerecht wird.“

Klimaanlagenhygiene live am Messestand

Neben Human+Technology gehört das Klimaanlagen-Reinigungssystem airco well zu den Messehighlights. Besucher können die Reinigung direkt an einem Demonstrationsmodell und einem ausgebauten Verdampfer verfolgen.

Das Verfahren entfernt gesundheitsschädliche Bakterien, Pilze, Keime und Pollen direkt am Verdampfer sowie in der Pollenfilterbox gemäß VDI/ZDK-Richtlinie 6032 und sorgt so für eine hygienisch reine Klimaanlage im Fahrzeug. Die Reinigung erfolgt ohne Farb- und Duftstoffe und ist ECARF-zertifiziert. Die Wirksamkeit wurde durch unabhängige Prüfinstitute bestätigt.

Gerade vor dem Hintergrund wachsender Sensibilität für Luftqualität und Innenraumhygiene eröffnet das Verfahren Werkstätten zusätzliche Servicepotenziale und unterstützt die Kundenbindung.

Effizienzsteigerung durch moderne Additivtechnologie

Mit der microflex Produktlinie zeigt Tunap zudem Lösungen zur Motorpflege und Systemreinigung. Die zertifizierten Additive und Serviceprodukte unterstützen Werkstätten dabei, Motoren effizient zu reinigen, Bauteile zu schützen und Emissionen zu reduzieren. Das Portfolio reicht von Injektor- und Brennraumreinigern über Hybrid- und SCR-Systemlösungen bis hin zu Produkten für Partikelfilter- und AGR-Reinigung.

Private Label: Entwicklung und Produktion aus einer Hand

Mit seinem Private-Label-Geschäft adressiert Tunap zudem Hersteller, Handelsunternehmen und Systemanbieter. Als Full-Service-Partner entwickelt und produziert das Unternehmen individuelle Lösungen auf Basis von rund 6.000 Rezepturen. Das Spektrum reicht von Reinigern und Wartungsprodukten über Additive bis hin zu Aerosolen, Spezialfetten und kundenspezifischen Neuentwicklungen.

Tunap auf der Automechanika 2026

8. bis 12. September 2026

Halle 12.0, Stand D49

Messe Frankfurt

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr

Samstag: 8 bis 17 Uhr

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 17 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group über 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 274 Millionen Euro (2025).

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter tunap.com.

Firmenkontakt

TUNAP GmbH & Co. KG

Martin Rappenglück

Bürgermeister-Seidl-Straße 2

82515 Wolfratshausen

+49 8171 1600-51



http://www.tunap.com

Pressekontakt

ORCA an der Isar GmbH

Bettina Schönherr

Palmstraße 8

80469 München

+49 89 716 77 40 51



http://www.orca-isar.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.