Autor Olaf Wegermann nun bei Sparkys Edition

Arnis – Tödliche Dämonen als drittes Werk erschienen

Stuttgart-Schneverdingen-Kappeln, 09.06.2025

Kappeln und die Schleimündung scheinen eine gefährliche Gegend zu sein.

„Mitnichten,“ lacht Autor Wegermann bei dieser Feststellung. „Im Gegenteil, die Region ist sehr liebenswert und Tourismusmagnet,“ ergänzt er.

Da dürfe es schon mal etwas „kräftiger“ zugehen. Und das mit gutem Erfolg.

Mit seinem dritten Werk „Arnis – Tödliche Dämonen“ setzt der Schriftsteller seine Erfolgsgeschichte rund um den Ermittler Volker Theissen fort. Anfangs noch im Selbstverlag, jetzt beim Stuttgarter Verlag Sparkys Edition.

Was macht die Krimis so besonders?

Olaf Wegermann: „Schneller als in anderen Genres projizieren sie Bilder. Bei kurzen Spannungsbögen, den verschiedenen Handlungen und der Sympathie/ Antipathie zu den beschriebenen Hauptfiguren arbeitet das Kopfkino im Stakkato. Man fiebert mit, bangt, hofft , fürchtet sich vor der nächsten Szene und kann doch nicht loslassen.

Verleger Hubert Romer traf den Autor auf der Frankfurter Buchmesse und war sofort interessiert. „Olaf Wegermann ist ein starker Charakter, der mit kraftvoller Sprache ungewöhnliche Geschichten entwickelt. Da mussten wir zugreifen,“ so der Verleger.

Und das zu Recht. Die Verkaufszahlen sind längst fünfstellig, die Nachfrage bundesweit hoch.

Worin sieht der Autor selbst den Erfolg?

„Die „Schlei-Krimis“ spielen in einer der schönsten Landschaften Deutschlands. Schlei und Ostsee erfreuen sich bei Urlaubern ganzjähriger Beliebtheit. Alle drei „Schlei-Krimis“ haben eines gemeinsam:

Die Beschreibung der Region. Einheimische und Urlauber wissen immer ganz genau, wo die jeweilige Szene spielt und sind somit Teil der Geschichte. Wenn nicht, soll es auch nicht verraten werden.

Kurze, knackige Spannungsbögen. Unerwartete Wendungen bis zum Schluss. Parallele Handlungsstränge verflechten sich zu einem dicken Tau. Die Geschichte „dreht“ sich immer schneller – der Leser wartet förmlich auf die Auflösung. Die private Geschichte der Hauptfiguren wird weitergeschrieben. Man hat die Macken der Protagonisten kennen gelernt und möchte wissen, wie es mit ihnen weitergeht.“

Dabei hat es mit der Schriftstellerkarriere gar nicht gut begonnen.

Wegermann muss schmunzeln, während er sich zurückerinnert: „Oh ja, der liebe Deutschunterricht! In Diktaten war ich eine Niete. Meine Lehrerin meinte, ich möge endlich beginnen, Bücher zu lesen und mir bei der Gelegenheit ansehen, wie diese sich richtig schreiben. Gesagt getan! Agatha Christie, Edgar Wallace und die Klassiker hatten es mir angetan. Die unendliche Geschichte von Michael Ende prägte mich, kein Krimi aber spannend. Natürlich interessierten mich auch die internationalen Größen. Siehe da, die Noten wurden besser!“

Wie hat er sich die Schreibkunst angeeignet? Hatte er Mentoren?

„Nein, Mentoren hatte ich nicht. Beruflich hatte ich als Unternehmer viele Management-Systeme (Qualität, Arbeitsschutz, Umweltschutz, etc.) in meinen Gesellschaften implementiert. Natürlich ist ein Krimi etwas völlig anderes, es steht keine Norm im Weg bzw. gibt das Ziel vor. Vieles lernt man beim Schreiben, hauptsächlich durch Fehler. Bevor man übermütig wird, holt der Lektor mich wieder auf den Boden.“

Was bedeutet für ihn der Wechsel zu Sparkys Edition.

„Sehr viel! Vor Jahren nahm ich mir vor, einen Krimi zu schreiben, nur für mich! Dann fand ich einen Lektor, einen Grafiker, eine Druckerei und beschloss dann, „Schleimünde – Mord am Meer“ im September 2022 auf den Markt zu bringen. Bevor ich mich versah erschien das zweite Buch, „Kappeln – Mörderische Jagd“ ein gutes Jahr später. Parallel stand ich ständig mit Sparkys Edition in Kontakt und durfte Verleger, Autoren und das Team hinter dem Team kennen lernen. Eine engagierte Truppe ohne Standesdünkel oder Allüren. Ich wurde mit offenen Armen empfangen, darf vom Verlag und den Kolleginnen und Kollegen partizipieren und fühle mich nach kurzer Zeit voll integriert.“

Was sind Wegermanns Pläne für die Zukunft?

„Weiter schreiben. Kappeln und Umgebung bieten Platz für neue Geschichten, es wird noch Opfer geben. Vom Ruhestand ist das Ermittlerteam weit entfernt! Die Geschichte ist noch nicht fertig geschrieben.“ Dazu kommen Lesungen im gesamten Bundesgebiet – auch auf der Leipziger Buchmesse und anderen Großevents.

Wie sieht ein erfolgreicher Jung-Autor die Zukunft des Buches? Wo sieht er die Zukunft des Geschichtenerzählens?

„Das Buch ist wieder ‚in‘. Leipzig 2025, aber auch die Frankfurter Buchmesse im letzten Jahr haben es gezeigt. Besucherrekorde, ein junges, gemischtes und interessiertes Publikum. Viele Besucher freuen sich über die Diversität kleiner, unabhängiger Verlage und grenzen sich bewusst vom Mainstream ab. Gute Geschichten haben Alleinstellungsmerkmale, unterscheiden sich von der Massenware und sterben hoffentlich nie aus.“

Das Gespräch führte Hubert Romer.

Text kann – auch in Auszügen – kostenfrei verwendet werden.

Ein digitales Belegexemplar wird erbeten.

Der Autor steht für weitere Gespräche gerne zur Verfügung.

Autorenporträt und Cover-Bilder können in höherer Qualität zur Verfügung gestellt werden.

Olaf Wegermann:

Olaf Wegermann, am 7. Dez. 1969 in Engelskirchen im nordrhein-westfälischen Oberbergischen Kreis geboren, wuchs im baden-württembergischen Biberach an der Riß auf und absolvierte dort eine kaufmännische Ausbildung. Nach dem Zivildienst übernahm er die kaufmännische Leitung einer Tiefbaufirma im Raum Leipzig/Halle. In den 2000er-Jahren gründete er in Luxemburg und Deutschland Gesellschaften im Bereich des Freileitungsbaus, die er bis 2018 als kaufmännischer Geschäftsführer leitete.

Als regelmäßiger Urlauber an der Mündung der Schlei wurde der heutige Wahl-Kappelner mit der Region vertraut und machte sie zum Schauplatz seiner Schlei-Krimis.

„Arnis – Tödliche Dämonen“ ist nach „Schleimünde – Mord am Meer“ und „Kappeln – Mörderische Jagd“ die Fortführung seiner „Schlei-Krimis“ und eine Hommage an Angeln und Schwansen.

„Ein guter Krimi ist spannend, durch verschiedene Handlungsstränge und Spannungsbögen kurzweilig, bringt Schauplätze näher, ohne die Ironie und das Zwischenmenschliche zu vergessen.“

Wegermann wohnt in Schneverdingen und Kappeln.

Bibliographie:

„Schleimünde – Mord am Meer“, September 2022

„Kappeln – Mörderische Jagd“, Oktober 2023

„Arnis – Tödliche Dämonen“, Januar 2025

Über Sparkys Edition

Das Label Sparkys Edition wurde im Sommer 2020 etabliert. Von Anbeginn an führt Verleger Hubert Romer die Geschäfte.

Sitz des Verlages ist in Kirchheim/Teck und Stuttgart

Als unabhängiger Verlag steht Sparkys Edition für starke Charaktere, sowie besondere Geschichten und Botschaften.

Mehr zum Verlagssortiment und den Autoren unter http://sparkys-edition.de/

Firmenkontakt

Sparkys Edition Verlag Kommunikation Romer

Hubert Romer

Zu den Schafhofäckern 134

73230 Kirchheim/Teck

0049-(0)173-9862755



http://sparkys-edition.de/

Pressekontakt

Sparkys Edition Verlag Kommunikation Romer

Jörg Wehrmann

Zu den Schafhofäckern 134

73230 Kirchheim/Teck

+49-(0)177 8896889



http://sparkys-edition.de/

Bildquelle: @Sparkys Edition