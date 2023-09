Autorin lädt zur Diskussion auf Frankfurter Buchmesse ein

Buchtitel: „Schwere Entscheidungen leicht treffen: Schwangerschaftsabbruch oder Schwangerschaft austragen? Kompromisslos entscheiden!“

Die diesjährige Frankfurter Buchmesse wird um ein wichtiges und diskussionswürdiges Thema bereichert. Die Autorin Marion Glück präsentiert ihr neues Buch mit dem Titel „Schwere Entscheidungen leicht treffen: Schwangerschaftsabbruch oder Schwangerschaft austragen? Kompromisslos entscheiden! Am Beispiel von Spina bifida.“

Die Buchvorstellung findet auf der Frankfurter Buchmesse vom 18. bis 20. Oktober 2023 statt und bietet Journalisten, Bloggern und Medienvertretern die Möglichkeit, sich mit der Autorin über das relevante Thema „Schwangerschaftsabbruch oder Schwangerschaft austragen“ auszutauschen. Zusätzlich wird die Autorin am 30. September 2023 auf der BuchBerlin für Interviews und Diskussionen zur Verfügung stehen.

Die Entscheidung zwischen Schwangerschaftsabbruch und Schwangerschaftsaustragung steht jährlich über 1000 Frauen und ihren Familien bevor, wenn pränatale Befunde auf schwerwiegende Krankheiten beim Baby hinweisen. Die Autorin beleuchtet in ihrem Buch einfühlsam und fundiert die Thematik am eigenen Beispiel von Spina bifida. Ihr Werk bietet wertvolle Informationen, Einblicke und eine unvoreingenommene Perspektive auf eine Entscheidung, die das Leben von Betroffenen maßgeblich beeinflusst.

Trotz der Bedeutung dieses Themas haben TV-Redakteure das Buch bisher abgelehnt, mit Begründungen wie „Das Thema ist zu düster…“, „… zu heftig für den Freitagabend“ oder „Das Thema ist nichts für den frühen Morgen.“ Die Autorin ist fest entschlossen, die öffentliche Diskussion über dieses Thema auf der Frankfurter Buchmesse voranzutreiben und betont: „Betroffene Frauen und Familien benötigen Unterstützung und Informationen, und es ist unsere Verantwortung, diese Diskussion zu führen, unabhängig von der Tageszeit oder der Schwere des Themas.“

Die Autorin Marion Glück lädt Blogger, Medienvertreter und Redakteure herzlich ein, sie auf der Frankfurter Buchmesse zu treffen, um das Buch zu besprechen und die Dringlichkeit der Thematik zu verstehen. Das Buch bietet eine einzigartige Perspektive auf eine komplexe Entscheidung, die von Müttern und Familien im Verborgenen getroffen wird.

Für Anfragen und Interviewtermine steht die Autorin gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf interessante Gespräche und einen konstruktiven Dialog auf der Frankfurter Buchmesse. Lassen Sie uns gemeinsam dazu beitragen, dass dieses wichtige Thema die Aufmerksamkeit erhält, die es verdient.

Marion Glück ist Marineoffizier, Executive Coach und psychologische Mentorin. Mit ihrem ersten Buch „Das Leben ist BUND – Die lange Depression“ hat die Autorin wertvolle Einblicke in die menschliche Psyche gegeben, die vielen Menschen bei der Bewältigung ihrer Depression geholfen hat.

Abseits ihrer beruflichen Laufbahn ist Marion Glück Mutter von vier Sternenkindern und lebt gemeinsam mit ihrem Mann und seinen beiden Kindern in Teltow bei Berlin.

Die Glücksuniversum GmbH ist ein junges Unternehmen mit Sitz in Teltow bei Berlin, das sich leidenschaftlich der Förderung von Führungskräften verschrieben hat, um diese in wahre Führungspersönlichkeiten zu verwandeln, indem ihnen die Methoden und Erkenntnisse vermittelt werden, die notwendig sind, um in der heutigen dynamischen Geschäftswelt erfolgreich zu sein.

Dabei bringt Gründerin Marion Glück, als erfahrener Marineoffizier eine einzigartige Perspektive und Disziplin ein. Mit ihrer Expertise als Executive Coach und ihrem psychologischen Mentoring unterstützt sie Führungskräfte dabei, ihre Potenziale zu entfalten und wirkungsvolle Entscheidungen zu treffen.

Firmenkontakt

Glücksuniversum GmbH

Marion Glück

Ruhlsdorfer Straße 120

14513 Teltow

01723276997



http://www.gluecksuniversum.de

