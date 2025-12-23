Autoverkauf ins Ausland: Fehlende COC-Papiere bleiben ein vermeidbares Problem

Problem beim Fahrzeugexport: Fehlendes Certificate of Conformity kostet Zeit und Geld / Digitale COC-Nachbestellung über EUROCOC vereinfacht die Abwicklung

Dezember 2025 – Fehlt das Certificate of Conformity (COC, Konformitätsbescheinigung), stockt der Fahrzeughandel. Es drohen Verzögerungen, finanzielle Verluste und lange Zulassungszeiten. Digitale Services wie EUROCOC machen die Nachbestellung einfach, doch das COC bleibt der Schlüssel für reibungslosen Handel in Europa.

Diejenigen, die in Europa grenzüberschreitend mit Kraftfahrzeugen handeln, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit schon einmal in folgende Situation gekommen: Das zum Fahrzeug zugehörige Certificate of Conformity (kurz: COC) fehlte. Die Folge, wenn das notwendige Dokument nicht mehr auffindbar ist: Hohe finanzielle Verluste und lange Wartezeiten bei der Zulassung. Die Unterlagen bestätigen einen EU-konformen Zustand und sind bei einem Verkauf unverzichtbar.

Importeure und Fahrzeug-Händler, die ihre Ware im europäischen Ausland vertreiben wollen, berichten besonders häufig von den Konsequenzen, wenn die Zertifikate fehlen. So kommt es etwa zu großen Verzögerungen bei der Wiederbeschaffung der COC. Die Papiere können zwar offiziell beim Hersteller angefordert werden, allerdings ist dieser Prozess häufig mit langen Wartezeiten verbunden.

Das COC ist das zentrale Dokument im internationalen Handel

Die Certificates of Conformity sind wichtige Nachweise, die beim Homologationsprozess, dringend benötigt werden. Sie enthalten alle technischen Daten eines Fahrzeugs, wie etwa den Verbrauch, die Abgaswerte und das Gewicht. So kann nachgewiesen werden, dass das Fahrzeug in Punkten wie Umweltschutz und Sicherheit den EU-Richtlinien entspricht. Für Händler können hohe Kosten entstehen, da teils enorme Preisnachlässe bei einem Verkauf drohen oder es zu Stehzeiten kommt, wenn die COC neu angefordert werden müssen. Wer vorbereitet ist und über die Dokumente verfügt, sichert sich also einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Die Digitalisierung könnte neue Türen eröffnen

Immer mehr Diskussionen gibt es zum Thema Digitalisierung und alternativen Möglichkeiten der Nachweise, die im Optimalfall den Prozess der Homologation erleichtern könnten. Aktuell ist das meiste davon jedoch noch Theorie. Onlineportale wie EUROCOC bieten aber bereits jetzt schon Unterstützung, wenn es um die Zertifikate geht. Über den Dienst können die notwendigen COC-Papiere von mehr als 150 Herstellern bequem und digital nachbestellt werden. Auch wenn sich dennoch rechtzeitig um die Nachweise gekümmert werden sollte, spart dieser Service den Händlern oftmals Zeit.

Aktuelle Überlegungen hinsichtlich einer Digitalisierung und einer vereinfachten Form der COC-Nachweise sind zwar Thema bei den Verantwortlichen in Politik und Industrie, noch bleibt das analoge Zertifikat aber das entscheidende Dokument beim Fahrzeughandel, gerade auf dem europäischen Markt. Wer hier vermeidbare Probleme umgehen möchte, sollte also nach wie vor jederzeit die wichtigen Papiere ihren Kunden vorzeigen können und – falls nicht mehr vorhanden – sich pünktlich über Dienste wie EUROCOC um Neubeschaffungen bemühen.

EUROCOC ist Europas führender Online-Dienstleister für die schnelle und digitale Beschaffung von EG-Übereinstimmungsbescheinigungen (COC – Certificate of Conformity) für Fahrzeuge. Ehemalige Autohändler erkannten den dringenden Bedarf und haben das Unternehmen gegründet. Oft gehen COC-Dokumente verloren oder fehlen, da bietet EUROCOC eine schnelle, rechtssichere und transparente Lösung.

Seit 2008 unterstützt EUROCOC Autohändler, Flottenbetreiber, Leasinggesellschaften, Exportdienstleister und Privatkunden bei der reibungslosen Fahrzeugzulassung innerhalb Europas. Das Unternehmen bietet COCs für über 150 Marken – schnell, digital und zuverlässig – direkt vom Hersteller.

Mit einem mehrsprachigen Kundenservice und einer Lieferzeit ab 24 Stunden ist EUROCOC in mehr als 30 Ländern aktiv und genießt das Vertrauen von Profis im gesamten Automobilsektor.

