Autowaschimmobilien & Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien ( www.parkhaus-immobilien.com), Spezialist für diskrete Off-Market-Gewerbeimmobilientransaktionen, bietet in Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) eine spezialisierte Off-Market-Vermittlung für Autowaschcenter und Autowaschstraßen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit langjähriger Markterfahrung und einem exklusiven Netzwerk vermittelt das Unternehmen diskret passende Immobilien an Investoren und Betreiber: zielgerichtet, effizient und vertraulich.

Was sind Autowaschcenter & Autowaschstraßen?

Autowaschcenter und Autowaschstraßen zählen zu den Betreiberimmobilien. Ihr wirtschaftlicher Erfolg hängt stark vom Standort, der Ausstattung sowie vom Betreiberkonzept ab. Sie erwirtschaften stabile Einnahmen durch Waschdienstleistungen für Pkw und gelten zunehmend als attraktive Nischen-Investments. Professionelle Betreiber sorgen für effiziente Abläufe und hohe Kundenzufriedenheit, ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Investmentstrategie.

Fünf Erfolgsfaktoren für Investoren und Betreiber von Autowaschcenter und Autowaschanlagen-Immobilien

1. Wachsender Bedarf an Fahrzeugpflege

Die steigende Fahrzeugdichte, veränderte Mobilitätsgewohnheiten und zunehmende Urbanisierung erhöhen die Nachfrage nach professionellen Waschservices.

2. Standortqualität als Umsatzgarant

Hohe Sichtbarkeit, gute Verkehrsanbindung und frequenzstarke Lagen (z.B. an Einkaufszentren, Tankstellen oder Autobahnen) sorgen für maximale Auslastung.

3. Erfahrene Betreiber mit innovativen Konzepten

Erfolgreiche Autowaschkonzepte setzen auf Automatisierung, Nachhaltigkeit und Kundenbindung, essenziell für stabile Cashflows.

4. Attraktive Renditen durch Nischenfokus

Autowaschcenter bieten Anfangsrenditen zwischen 4,0% und 8,0% insbesondere bei gut eingeführten Betrieben mit hoher Auslastung.

5. Technische & betriebliche Due Diligence

Der Zustand der Waschanlagen, Wasseraufbereitung, Abscheidertechnik und IT-Infrastruktur ist entscheidend für langfristige Wirtschaftlichkeit.

Leistungen im Überblick im Bereich Autowaschcenter und Autowaschstraßen in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

– Beratung bei Ankauf, Verkauf und Verpachtung von Autowaschcentern und Autowaschstraßen

– Ankauf geeigneter Objekte für Käufer von Autowaschcentern und Autowaschstraßen

– Diskrete Vermarktung für Verkäufer von Autowaschanlagen an Investoren und Betreiber

– Vermittlung passender Betreiber und gezielte Ansprache etablierter Betreiber zur Pachtübernahme oder Expansion

– Verbindung von Betreibern und Investoren

Zielgruppen:

– Investoren von Autowaschanlagen und Autowaschstraßen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

– Betreiber von Autowaschanlagen und Autowaschstraßen

– Bauträger, Projektentwickler und Expansionsverantwortliche

Investoren und Betreiber profitieren von exklusiven Off-Market-Immobilienangeboten im Segment der Autowaschcenter und Waschstraßen. Die steigende Nachfrage nach Fahrzeugpflege, Komfortlösungen und automatisierten Services macht diese Betreiberimmobilien zu einer zukunftssicheren Kapitalanlage.

Holger Ballwanz Immobilien und die REBA IMMOBILIEN AG schaffen wertvolle Verbindungen im Wachstumsmarkt der Autowaschimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Durch die diskrete Off-Market-Strategie erhalten Investoren und Betreiber von Autowaschcentern und Autowaschstraßen in Deutschland, Österreich und der Schweiz Zugang zu attraktiven Objekten abseits des öffentlichen Marktes, mit professioneller Begleitung in jeder Phase der Transaktion.

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

