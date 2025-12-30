auvisio 2.2-Soundbar MSX-720.bt für TV-Geräte, teilbar

Dank ihres teilbaren Designs lässt sich die Soundbar ganz flexibel platzieren

– HDMI-Eingang: unterstützt ARC, eARC und CEC

– Weitere Eingänge: AUX (3,5 mm Klinke), optisch, USB-A (für USB-Sticks)

Flexibles Aufstellungskonzept mit komfortabler Steuerung: Die Soundbar von auvisio besteht aus zwei separaten Lautsprechereinheiten, die entweder zusammengesteckt oder getrennt im Hochformat aufgestellt werden können. Diese Flexibilität ermöglicht ein perfekt an die individuellen Bedürfnisse angepasstes Klangerlebnis. Die mitgelieferte Fernbedienung sorgt für maximale Bequemlichkeit bei der Steuerung.

Authentisches Heimkino-Erlebnis: Das 2.2-System mit Dual-Subwoofern liefert bei Filmen, Serien und Musik ein ausgewogenes Klangbild mit satten Bässen und klaren Höhen und sorgt so für ein authentisches Heimkino-Erlebnis. Die 180-Watt-Spitzenleistung bringt jeden Sound eindrucksvoll zur Geltung – perfekt, um in packende Filmwelten einzutauchen.

Anpassbares Klangprofil: Vier Equalizer-Modi („Musik“, „Film“, „Dialog“ und „Standard“) ermöglichen die gezielte Abstimmung des Klangs auf verschiedene Inhalte. So kann jede Szene mit optimaler Audio-Präsenz genossen werden – von dynamischen Actionfilmen bis hin zu klar verständlichen Dialogen.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten: Die Soundbar lässt sich flexibel per HDMI, optischem Eingang oder 3,5-mm-Klinkenanschluss mit TV-Geräten verbinden. Der HDMI-Port unterstützt ARC und CEC, sodass sich Soundbar und Fernseher mit nur einer Fernbedienung ein- und ausschalten sowie in der Lautstärke anpassen lassen. Dies reduziert die Anzahl benötigter Fernbedienungen erheblich.

Musikwiedergabe aus verschiedenen Quellen: Über Bluetooth 5.3 lassen sich Lieblingssongs direkt von Smartphones oder Tablet-PCs auf die Soundbar streamen. Alternativ können USB-Sticks angeschlossen werden, um gespeicherte Playlists über den integrierten MP3-Mediaplayer abzuspielen.

– 2-teilige Soundbar für flexibles Aufstellen: einfach zusammenstecken oder auseinandernehmen

– Starke 180 Watt Musik-Spitzenleistung und 60 Watt RMS

– Frequenzbereich: 60 – 20.000 Hz

– Impedanz: 8

– Integrierter Mediaplayer: USB-A-Port zum Abspielen von Musik direkt von USB-Sticks mit bis zu 64 GB, unterstütztes Format: MP3

– Jede Menge Anschlüsse: HDMI (unterstützt ARC, eARC, CEC), optischer Eingang, AUX-In (3,5 mm Klinke)

– Inklusive Fernbedienung für bequeme Steuerung

– Stromversorgung Soundbar: 230 V 50/60 Hz, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße 1 Soundbarteil ohne Standfuß: 395 x 90 x 60 mm, Soundbar-Höhe mit Standfuß: 420 mm, Soundbar-Länge zusammengesteckt: 780 mm

– Maße Standfuß: 130 x 100 x 30 mm

– Gesamt-Gewicht: 1,94 kg

– Soundbar MSX-720.bt (2-teilig) inklusive Fernbedienung, Netzteil, optischem Kabel, 3,5-mm-Klinkenkabel, 2 Lautsprecher-Verbindungskabel (1x 10 cm, 1x 2,5 m), Wandhalterung (vormontiert), Montage-Material, 2 Standfüße und deutscher Anleitung

Die teilbare auvisio 2.2-Soundbar MSX-720.bt ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3933-625 zum Preis von 76,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presse-Information – das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/Km4ot2tHjmdKztX

