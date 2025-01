auvisio Aktiver Stereo-Wandlautsprecher MSX-160

Kabellos und komfortabel – Akku-Betrieb mit Freisprechfunktion:

– Bluetooth 5.3 für kabellose Verbindung mit Mobilgeräten

– Integriertes FM-Radio zum Hören des Lieblingssenders

– Musikwiedergabe auch per microSD-Speicherkarte, USB-Stick und AUX-Eingang

– Als Freisprech-Einrichtung nutzbar dank integriertem Mikrofon

– Wandhalterung zum Anschrauben oder -kleben: Lautsprecher abnehmbar zum Laden

– Stereo-Betrieb möglich per TWS: 2 Lautsprecher kabellos verbinden per Bluetooth

Der flache Akku-Wandlautsprecher von auvisio ermöglicht eine flexible Positionierung unabhängig von Stromquellen. Die kompakte Bauform erlaubt die Installation in unterschiedlichen Umgebungen, das Aufladen erfolgt über einen USB-Anschluss.

Das Audiogerät unterstützt verschiedene Wiedergabequellen: UKW-Radio, Bluetooth-Streaming, microSD-Karte, USB-Stick, AUX-Eingang und MP3-Wiedergabe. Eine integrierte Freisprecheinrichtung mit Mikrofon ermöglicht zudem das Annehmen und Tätigen von Anrufen.

Das System ist für mobile Anwendungen wie Wohnmobile konzipiert. Durch die Möglichkeit, zwei Lautsprecher drahtlos im Stereobetrieb zu verbinden, kann die Klangqualität erweitert werden.

– Flacher Akku-Wandlautsprecher mit integriertem FM-Radio

– Bluetooth 5.3 für kabellose Verbindung mit Mobilgeräten, Reichweite: 10 m

– Unterstützter FM-Frequenzbereich: 87,5 – 108 MHz

– Musikwidergabe auch von microSD(HC/XC)-Speicherkarte und USB-Stick mit je 32 GB (jeweils bitte dazu bestellen), unterstützes Format: MP3

– AUX-Eingang zum Anschließen von MP3-Playern und anderen Audioquellen

– Lautstärke-, Wiedergabe- und Anruf-Steuerung direkt über Tasten am Lautsprecher

– Leistung: 5 Watt

– Frequenzgang: 80 – 20.000 Hz

– Stereo-Betrieb möglich per TWS (True Wireless Stereo): einfach 2 Lautsprecher kabellos per Bluetooth verbinden

– Lautsprecher von Wandhalterung abnehmbar: ideal zum bequemen Laden des Akkus

– Wandhalterung befestigbar per Klebepad oder Schrauben

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Speicherkarte mit bis zu 32 GB (bitte dazu bestellen)

– Farbe: schwarz

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 5 Stunden Laufzeit, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 20 x 17 x 4 cm, Gewicht: 435 g

– Wandlautsprecher MSX-160 inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), AUX-Kabel, Wandhalterung, Montagematerial, Klebepad und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107444699

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. CX-2615-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-CX2615-1262.shtml

