auvisio DAB+-Radiowecker, großes VA-Display

Wecken, streamen, aufladen – der Radiowecker für Tag und Nacht

– Großes, kontrastreiches VA-Display, Helligkeit in 3 Stufen einstellbar

– Bluetooth 5.2 für kabelloses Musikstreaming, unterstützt A2DP

– Musik-Ausgangsleistung (RMS): 2 Watt, Musik-Spitzenleistung 8 Watt

– 2 einstellbare Weckzeiten mit Schlummer-Funktion, Sleep-Timer

– Integrierter USB-A-Ladeport (5 V / 1 A) und Kopfhörer-Klinke-Ausgang (3,5 mm)

– Je 40 Senderspeicher für DAB+ und UKW (FM)

Aufwachen mit dem Lieblingssender: Sich täglich sanft wecken lassen – wahlweise mit einem klassischen Weckton oder dem Lieblingssender. Je nach Geschmack kann zwischen UKW (FM) oder modernem DAB+ Radio gewählt werden. Besonders praktisch: Mit zwei programmierbaren Weckzeiten bleibt man flexibel. So kann man die Weckzeiten problemlos an Schichtwechsel oder Wochenenden anpassen und genießt jeden Tag den perfekten Start.

80 Senderspeicherplätze: Mit je 40 Speicherplätzen für Digital- und UKW-Sender hat man die Lieblingsprogramme immer griffbereit. Besonders praktisch: Bis zu 4 Sender können direkt über die Kurzwahltasten gespeichert und mit nur einem Tastendruck genossen werden. So einfach wechselt man blitzschnell zum Lieblingssender.

Musikstreaming und Ladestation für das Smartphone: Einfach die Lieblingsmusik kabellos per Bluetooth direkt vom Smartphone auf den DAB+-Radiowecker von auvisio streamen – für ein entspanntes Hörerlebnis am Morgen oder Abend. Gleichzeitig kann das Smartphone über den integrierten USB-A-Ladeanschluss bequem aufgeladen werden. Perfekt für den Nachttisch – so ist alles an einem Ort!

Klare Anzeige bei Tag und Nacht: Das VA-Display des Radioweckers sorgt jederzeit für optimalen Komfort. Bei hellem Tageslicht bleibt das Display klar und gut ablesbar. Das blendfreie Display schont die Augen. Aus verschiedenen Blickwinkeln bleibt alles klar erkennbar, ohne an Schärfe zu verlieren. In der Nacht kann die Helligkeit in drei Stufen den Bedürfnissen angepasst werden. So stört das Display nicht und zeigt trotzdem alle wichtigen Informationen. Gut ablesbar auch bei gedämpftem Licht und in völliger Dunkelheit.

Dank Sleep-Timer entspannt einschlafen und sich von der Lieblingsmusik sanft in den Schlaf begleiten lassen: Der Sleep-Timer sorgt dafür, dass sich der Radiowecker nach bis zu 90 Minuten automatisch abschaltet. So genießt man eine ruhige Nacht ohne Unterbrechungen und wacht erholt auf – ganz ohne störende Geräusche.

– Große Senderauswahl von UKW und DAB+ Radiostationen

– Kontrastreiches VA-Display

– Automatische oder manuelle Sendersuche

– 3 Helligkeitsstufen und Display-Time-Out

– Kopfhörer-Klinke-Ausgang (3,5 mm)

– Frequenzen: DAB+ 174 – 240 MHz (10 dBm), UKW (FM) 87,5 – 108 MHz (10 dBm)

– Musik-Ausgangsleistung (RMS): 2 Watt, Musik-Spitzenleistung 8 Watt

– Netzteil Modellkennung AD060A0501000EU-TYPE-C

– Eingangsspannung 100 – 240 V AC / max. 0,2 A

– Eingangswechselstromfrequenz 50/60 Hz

– Ausgangsspannung 5,0 V DC

– Ausgangsstrom 1,0 A

– Ausgangsleistung 5,0 Watt

– Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 75,26 %

– Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,07 Watt

– Maße 170 x 95 x 58 mm Gewicht 320 g

– DAB+ Radiowecker inklusive Netzteil und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107436182

Preis: 36,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3624-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3624-3042.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

auvisio 2er-Set DAB+-Radiowecker, großes VA-Display, BT, 2 Weckzeiten, USB-Ladeport

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/AfSy953zZG9pRmY

