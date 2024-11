auvisio Digitaler Funk-TV-Hörverstärker und Nackenlautsprecher KH-240

Klare Hörverstärkung für den gemeinsamen Fernsehabend

– Fernseher verstehen & sich dabei mit Familie & Freunden unterhalten

– Nackenlautsprecher: ideal auch für Brillenträger, da kein Druck auf Brillenbügel

– 3 Hörverstärkungs-Profile für individuelle Bedürfnisse

– Bluetooth 5 für Freisprechen mit Smartphone

– Filtert optimale Frequenzen und reduziert Umgebungsgeräusche dank DSP

– Rechter und linker Lautsprecher unabhängig voneinander einstellbar

Gemeinsame Fernsehabende ohne Einschränkungen: Endlich wieder unbeschwert mit den Liebsten fernsehen, trotz nachlassendem Hörvermögen. Dank der durchgeschleiften Signalübertragung genießt man den klaren und deutlichen Klang über den Hörverstärker und Nackenlautsprecher von auvisio, während Familie oder Freunde gleichzeitig den vollen Sound über die Soundbar hören. So erleben alle gemeinsam den gleichen Film oder die Lieblingsserie. Keine Angst mehr, etwas zu verpassen, sondern einfach wertvolle gemeinsame Momente genießen! Da die Ohren unbedeckt bleiben, kann man ungestört an Gesprächen in der Runde teilnehmen. So ist man wieder mittendrin.

Kristallklare Klangqualität mit individueller Ohrlautstärke: Drei Hörverstärkungsprofile und ein digitaler Signalprozessor (DSP) sorgen für eine verbesserte Frequenzfilterung und Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen. Wird auf einem Ohr eine höhere Lautstärke benötigt, kann die Hörverstärkung individuell angepasst werden. Einfach den linken oder rechten Kanal separat lauter stellen. So kann die Hörverstärkung genau auf die Bedürfnisse abgestimmt werden.

Kabellose Freiheit für viele Stunden: Die Audioquelle wird einfach in die Dockingstation gesteckt. Per Funk wird das Audiosignal an den Nackenlautsprecher übertragen. Volle Bewegungsfreiheit ist garantiert – kein störendes Kabel stört bei der Bewegung im Raum, beim Hinsetzen oder entspannten Zurücklehnen. Der leistungsstarke Akku sorgt dafür, dass der Lautsprecher bis zu 20 Stunden durchhält. Ideal für lange Filmabende, ausgedehnte Hörbücher oder den Genuss mehrerer Konzerte hintereinander. Die Lautstärke lässt sich bequem direkt am Nackenlautsprecher regeln. Ist der Akku leer, wird der Nackenlautsprecher einfach in die Dockingstation gesteckt und aufgeladen.

Hoher Tragekomfort auch mit Brille: Der ergonomisch geformte Nackenlautsprecher schmiegt sich sanft um den Nacken, ohne Druck auf die Ohren auszuüben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kopfhörern liegt der Nackenlautsprecher auch nicht auf den Brillenbügeln auf. Das ermöglicht stundenlanges Tragen, ohne dass die Brille stört oder Druckstellen hinter den Ohren entstehen.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten: Die Audioquelle kann an die Dockingstation angeschlossen werden, egal ob Fernseher, Smartphone oder HiFi-Anlage. Mit Bluetooth, HDMI (inklusive ARC und CEC), optischem Eingang, AUX-Eingang und 2,5-mm-Klinke bietet die Dockingstation vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Brillanten Sound erlebt man direkt über den Nackenlautsprecher. Und wer lieber mit Kopfhörer hört, kann diesen einfach an die 2,5-mm-Klinkenbuchse anschließen – perfekt für ungestörtes Hören.

– Nackenlautsprecher mit Stereo-Sound und Hörverstärker

– Dockingstation zur Aufbewahrung Aufladung

– Einstellbare Ton-Balance für rechts und links: gleicht individuelle Hörschwäche aus

– 3 Hörverstärkungs-Profile

– Frequenzfilterung und Reduzierung von Umgebungsgeräuschen

– Ausgangsleistung: Dockingstation 15 Watt (RMS), max. 40 Watt; Nackenlautsprecher 2 x 1,5

Watt (RMS), max. 10 Watt

– Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz

– Lautsprecher-Impedanz: 4 Ohm

– Empfindlichkeit: 80 +/- 3dB

– Signal-Rauschabstand: über 70dB

– Übertragungs-Latenz: 30 ms

– Bluetooth 5 zur kabellosen Übertragung mit bis zu 10 Meter Reichweite

– Angenehmer Tragekomfort ohne Druckstellen dank OpenEar-Technologie

– Lange Akkulaufzeit: Bis zu 20 Stunden feinster Klang ohne Aufladen

– Steuerung direkt am Nackenlautsprecher

– Eingänge: HDMI (ARC/CEC), Bluetooth, Optisch, AUX-In, 3,5 mm Klinke

– Ausgang: 3,5 mm Klinke

– Line-Out Pass-Through-Support

– Stromversorgung Dockingstation: 100-240 Volt AC 50/60 Hz

– Stromversorgung Nackenlautsprecher: Li-Ion-Akku 2.000 mAh (3.6 Volt), lädt über die

Dockingstation

– Maße: 24 x 18 x 7 cm, Gewicht: 490 g

– Basisstation und Nackenlautsprecher inklusive optischem Audio-Kabel, Netzteil und

deutscher Anleitung

– EAN: 4022107440455

Preis: 79,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3673-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3673-5250.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/HDfcfMdneAcoJdx

