auvisio Digitaler Funk-TV-Hörverstärker und Nackenlautsprecher KH-530

Drahtlose TV-Klangübertragung für bessere Verständlichkeit

– 3 Hörverstärker-Profile per DSP: Normal, Rauschunterdrückung, Sprachverbesserung

– Hoher Tragekomfort: ideal auch für Brillenträger, ohne Druck auf Brillenbügel

– Rechter und linker Lautsprecher unabhängig voneinander einstellbar

– Flexibel dank vieler Anschlüsse: HDMI (ARC, eARC, CEC), AUX-In, Toslink

– Starker Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 20 Std. Laufzeit

– Klangvoller Nackenlautsprecher mit 2x 1,5 Watt (RMS)

Direkter Fernsehton ohne Lautstärkeprobleme: Der Funk-Hörverstärker und Nackenlautsprecher von auvisio überträgt den TV-Ton klar und deutlich. Drei voreingestellte Hörprofile optimieren den Klang für unterschiedliche Anforderungen – etwa zur Sprachverständlichkeit oder Geräuschunterdrückung. Die Fernsehlautstärke kann dadurch niedrig bleiben, während der Ton trotzdem gut verständlich ankommt.

Kabellose Bewegungsfreiheit: Die Funkverbindung zwischen Nackenlautsprecher und Basisstation ermöglicht eine Reichweite von bis zu 10 Metern. Raumwechsel innerhalb der Wohnung beeinträchtigen die Klangqualität nicht. Kabel entfallen vollständig.

Einfache Bedienung: Große, gut erreichbare Tasten am Gerät regeln Lautstärke und Profilauswahl. Die Steuerung funktioniert ohne Menüführung oder App-Installation – besonders vorteilhaft für ältere Nutzer.

Ergonomischer Tragekomfort: Das Nackenbügel-Design sorgt für sicheren Halt ohne Verrutschen. Die Bauform gewährleistet gleichmäßige Klangverteilung bei hohem Tragekomfort, auch über längere Zeiträume.

Universelle Konnektivität: Die Basisstation bietet HDMI-Anschluss (mit eARC, ARC und CEC), optischen Digitaleingang sowie AUX-Klinkeneingang. Damit lassen sich Fernseher, Hi-Fi-Anlagen und andere Audioquellen anschließen.

