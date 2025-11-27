auvisio Digitaler Stereo-Funkkopfhörer OK-335

Musik, TV-Sound und Telefonate – alles kabellos

– Bluetooth zum Musikstreamen vom Mobilgerät und zum Freisprechen

– 2,4-GHz-Funk-Verbindung zur Ladestation, Reichweite bis zu 30 m

– Digitaler Signalprozessor (DSP): 3 verschiedene Klangbilder wählbar

– Steuerung direkt am Kopfhörer

– Bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit

– Optionaler Zusatz-Kopfhörer erhältlich für gleichzeitiges Verbinden mit Station

Kabelloser Musikgenuss mit toller Klangvielfalt: Die Funk-Reichweite von bis zu 30 Metern ermöglicht völlige Bewegungsfreiheit beim Musikhören. Der digitale Signalprozessor bietet drei Klangbilder zur Auswahl, passend zur jeweiligen Situation. So erlebt man mit dem digitalen Kopfhörer von auvisio stets die perfekte Audioqualität – beim Filme schauen, beim Abspielen der Lieblingsplaylist oder beim Telefonieren.

Große Anschlussvielfalt für Audiogeräte: Die Lade- und Basisstation fungiert als vielseitiges Verbindungszentrum. Über die 3,5-mm-Klinkenbuchse, die RCA-Eingänge sowie den optischen Anschluss lassen sich nahezu alle Audioquellen anschließen – vom Fernseher bis zur Hi-Fi-Anlage. Alternativ kann der Kopfhörer auch direkt per 3,5-mm-Klinkenkabel mit der Musikquelle verbunden werden.

Bluetooth 5.3 für Verbindung mit Mobilgeräten: Das Streaming von Songs direkt vom Smartphone oder Tablet-PC ist damit möglich. Eingehende Anrufe lassen sich mit einem Tastendruck am Kopfhörer entgegennehmen, ohne das Smartphone in die Hand zu nehmen.

Lange Laufzeit und flexible Ladeoptionen: Der Kopfhörer ermöglicht bis zu 12 Stunden Musikwiedergabe am Stück. Der integrierte Akku lädt komfortabel über die Lade- und Basisstation, sobald der Kopfhörer aufgelegt wird. Alternativ erfolgt das Laden direkt über die USB-C-Buchse an einer Stromquelle.

Komfort für stundenlangen Musikgenuss: Die weich gepolsterten und schwenkbaren Ohrmuscheln passen sich der Kopfform an und sitzen angenehm über den Ohren – auch bei langen Hörsessions. Der ausziehbare Kopfbügel ermöglicht eine individuelle Positionseinstellung.

– Over-Ear-Stereo-Funkkopfhörer mit reichweitenstarkem Sender: bis zu 30 Meter

– Bluetooth 5.3 für Verbindung mit Mobilgerät, Reichweite: 10 m

– Unterstützte Bluetooth-Profile: HFP, HSP, A2DP, AVRCP

– Digitaler Signalprozessor (DSP): 3 verschiedene Klangbilder wählbar (Originalton, Sprach-Modus, Film-Modus)

– Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz

– Impedanz: 32 Ohm

– Kopfhörer-Empfindlichkeit: 106 dB

– Signal-Rausch-Verhältnis: 90 dB

– Latenz: 40 ms

– Übertragungsfrequenz: 2,4 GHz

– Einfache Steuerung direkt am Kopfhörer: Ein/Aus, Lautstärke, Klang-Modi

– Schwenk- und ausziehbare Ohrmuscheln mit Polstern

– Statusanzeige über LED

– Audio-Anschlüsse Basisstation: 3,5-mm-Klinkenbuchse, RCA-Eingänge (links und rechts), optischer Digitaleingang (Toslink), Kopfhörer: 3,5-mm-Klinkenbuchse

– Stromversorgung Kopfhörer: integrierter Li-Po-Akku mit 400 mAh für bis zu 12 Stunden Laufzeit, lädt über Basis/Ladestation oder USB-C-Buchse direkt am Kopfhörer, Ladestation: per USB-Netzteil

– Maße: 24,8 x 16,6 x 11 cm, Gesamt-Gewicht: 430 g

– Kopfhörer OK-335 inklusive Basis-/Ladestation, USB-C-Netzteil, Audiokabel (Stereo-Cinch auf 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker) und deutscher Anleitung

Der digitale Stereo-Funkkopfhörer OK-335 von auvisio ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-9709-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

auvisio Zusätzlicher Stereo-Funk-Kopfhörer für Kopfhörer OK-335, Akku, 30 m

Zusätzlicher Funk-Kopfhörer für doppeltes Vergnügen: Einfach den zweiten Kopfhörer mit der schon vorhandenen Lade- und Basisstation verbinden und schon erfolgt die Audio-Übertragung gleichzeitig an diesen sowie den schon vorhandenen Kopfhörer. Perfekt für gemütliche Fernsehabende zu zweit oder die Silent Disco im heimischen Wohnzimmer.

– Zusätzlicher Over-Ear-Stereo-Funkkopfhörer für Ihren Kopfhörer mit Lade- und Basisstation OK-335 Reichweitenstarker Sender: bis zu 30 Meter

– Maße: 19,3 x 16,6 x 8 cm, Gesamt-Gewicht: 204 g

– Kopfhörer inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-9906-625

