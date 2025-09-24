auvisio Faltbares Klavier, 88 halbgewichtete Leuchttasten

Überall Klavierspielen: einfach zusammenklappen & bequem mitnehmen

– Faltbares Klavier mit 88 halbgewichteten beleuchteten Tasten (volle Klaviatur)

– Mit USB-C, MIDI-USB, Bluetooth, Sustain-Pedal, Multifunktionstasten

– 128 Rhythmen, 15 Demo-Songs, 128 Klänge, Metronom, Akkord-Funktion u.v.m.

– Leistungsstarker Akku für bis zu 8 Stunden Laufzeit

– Robuste Tasche zum sicheren Aufbewahren und Transportieren

– Bequeme Lern-App für iOS und Android, kompatibel zu Apple GarageBand

Authentisches Spielgefühl mit 88 halbgewichteten Leuchttasten: Das faltbare E-Piano von auvisio bietet 88 halbgewichtete Leuchttasten, die ein echtes Klavierspiel mit authentischem Spielgefühl ermöglichen. Die sanfte Dynamik und die visuelle Unterstützung mit leuchtenden Tasten erleichtern Anfängern und Fortgeschrittenen gleichermaßen das Üben.

Dank der platzsparenden Faltmechanik lässt sich das Keyboard kompakt zusammenfalten und in der mitgelieferten Tragetasche verstauen. Die robuste Transporttasche sorgt für sicheren mobilen Transport und eignet sich optimal für den Musikunterricht, kleine Wohnräume oder spontane Sessions unterwegs.

USB-MIDI-Integration für digitale Musikproduktion: Über den USB-MIDI-Anschluss kann das Keyboard direkt mit Computern und Tablets verbunden werden, um Musiksoftware und Kompositionsprogramme zu verwenden. Die MIDI-Kompatibilität eröffnet umfassende digitale Möglichkeiten für die Musikproduktion und Lern-Apps.

Der Kopfhöreranschluss und das Sustain-Pedal erweitern den Ausdruck: Der integrierte Kopfhöreranschluss ermöglicht störungsfreies Üben zu jeder Tageszeit. Das mitgelieferte Sustain-Pedal erweitert die Ausdrucksmöglichkeiten für gefühlvolle Melodien. Die intuitive Bedienung erleichtert den Einstieg ins Lernen erheblich.

Komplettes Zubehör für mobile Nutzung: Im Lieferumfang sind eine robuste Tragetasche, ein USB-Ladekabel und ein Sustain-Pedal enthalten, sodass das Instrument sofort einsatzbereit ist. Das Set bietet alles, was man für das mobile Musizieren an jedem Ort benötigt.

Das faltbare auvisio Klavier mit 88 halbgewichteten Leuchttasten ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-8959-625 zum Preis von 169,99 Euro erhältlich.

Das faltbare auvisio Klavier mit 88 halbgewichteten Leuchttasten ist auch als Set mit einem doppelstrebigem E-Piano-Ständer mit Befestigungsriemen erhältlich: https://www.pearl.de/a-JX8007-4475.shtml

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presse-Information – das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/BkGSgXyTJq7cGtA

