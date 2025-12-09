auvisio Gaming-USB-Kondensator-Mikrofon

Klarer Sound für Streaming, Gaming-Sessions, Podcasts und mehr

– Hochwertiges Mikro für Streaming, Podcast, Twitch, YouTube, Discord u.v.m.

– Touch-Taste für Mute-Funktion und Rauschunterdrückung, abnehmbarer Popfilter

– Integrierter Lautstärkeregler, unterstützt Monitoring-Funktion per Kopfhörer

– Flexibler, gefederter 3-Achsen Schwenkarm, ausziehbar bis 66 cm

– RGB mit 7 unterschiedlichen Farben und einfarbigem bzw. zweifarbigem Farbverlauf

– Kompatibel zu PC, Mac, Computer, PS4, PS5

Professionelle Klangqualität für Streamer und Gamer: Das USB-Kondensatormikrofon von auvisio liefert präzisen, klaren Sound ohne störende Hintergrundgeräusche – ideal für Livestreams, Podcasts oder Gaming-Sessions. Die integrierte Geräuschunterdrückung filtert Störquellen heraus und sorgt für eine fokussierte Sprachaufnahme, die beim Publikum ankommt.

Stilvolles Design mit dynamischem RGB-Effekt: Der mehrfarbige RGB-Leuchtring setzt visuelle Akzente auf dem Schreibtisch. Die Beleuchtung reagiert auf den Klangverlauf und verleiht dem Setup eine individuelle Note – perfekt für Streams mit Wiedererkennungswert.

Integrierte Stummschalttaste für volle Kontrolle: Eine berührungsempfindliche Mute-Taste ermöglicht das lautlose Ein- und Ausschalten des Mikrofons – praktisch bei Husten oder Nebengeräuschen. Die LED-Anzeige zeigt den Status eindeutig an und sorgt für den nötigen Überblick.

Stabiler Mikrofonarm mit flexiblem Schwenkgelenk: Der robuste Arm erlaubt eine präzise Positionierung in jede Richtung. Das Mikrofon lässt sich exakt auf Mundhöhe ausrichten, ohne den Schreibtisch zu überladen. Das garantiert optimalen Aufnahmewinkel und mehr Komfort bei längeren Sessions.

Breite Kompatibilität für müheloses Plug-and-Play: Das Mikrofon lässt sich einfach per USB-Kabel an PC, Mac, PS4 oder PS5 anschließen – keine Treiberinstallation erforderlich. Ideal für den direkten Start ohne technische Hürden.

– Abtastrate: max. 192 kHz / 24 Bit

– Empfindlichkeit: -45 3 dB, 1,5 V, 2,2 k, Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 kHz

– Signal-Rausch-Verhältnis: 71 dB, Eingangsabtastrate: 192 kHz, Ausgangsimpedanz: 32

– Max. Schalldruckpegel: 130 dB, Klirrfaktor: 0,001 %

– Schnittstelle: USB-C, Kopfhörer (3,5 mm Klinke)

– Kompatibel zu PC, Mac, Computer, PS4, PS5

– Stromversorgung: per USB (über Computer bzw. PS4/5)

– Maße: 40 x 15 x 10 cm, Gewicht: 700 g

– Gaming-USB-Mikrofon inklusive flexiblem Schwenkarm, Halterung für Tischmontage, Popfilter, USB-Anschlusskabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

Das auvisio Gaming-USB-Kondensator-Mikrofon mit Noise Cancelling, RGB und Gelenkarm ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3944-625 zum Preis von 44,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

auvisio 2er-Set Gaming-USB-Kondensator-Mikrofone, Noise Cancelling, Gelenkarm

Preis: 84,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3946-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/krcnjjM2wSyQ8pJ

