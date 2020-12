auvisio Kfz-FM-Transmitter FMX-550.BT mit Bluetooth

Lieblings-Musik vom Smartphone aufs Autoradio

– Überträgt Musik auf ältere Autoradios

– Wechselnde Farben: LED-Lichter reagieren auf Musik

– Separater Bass-Button zur Optimierung des Klangs

– Integrierte Freisprech-Funktion

– Steuerbar per Sprachbefehl über Siri oder Google-Assistant

– 2 USB-A-Ladeports

Im Auto sicher und legal telefonieren: Die Hände bleiben am Steuer und die Augen auf der Straße. Einfach die Freisprecheinrichtung von auvisio mit dem Zigarettenanzünder des Autos verbinden – schon kann’s losgehen!

Siri und Google Assistant auf Knopfdruck: Ganz einfach auf den digitalen Sprachassistenten zugreifen, ohne das Handy in die Hand zu nehmen. Per kurzem Tasten-Druck meldet sich Siri bzw. der Google Assistant und ist bereit für die Anfrage.

Beste Unterhaltung: Lieblings-Hits oder Navi-Sprachansagen vom Smartphone direkt auf die Freisprecheinrichtung übertragen. Oder man spielt die Musik-Sammlung von einer microSD-Speicherkarte ab.

Lädt das Mobilgeräte extra-schnell: Dank USB-A-Ladeport mit Quick Charge 3.0 lädt man das Smartphone, Tablet-PC, Navi u.v.m. bis zu 4-mal schneller als mit gewöhnlichen Netzteilen.

– Überträgt kabellos Musik als FM-Signal aufs Autoradio

– Bluetooth 5.0 für drahtlose Verbindung zu Smartphone & Co., bis zu 40 Meter Reichweite

– Unterstützte Bluetooth-Protokolle: AVRCP, HFP, A2DP

– Wechselnde Farben: LED-Lichter reagieren auf Musik

– LED-Display: Anzeige der FM-Frequenz

– Bassverstärker-Button zur Optimierung des Klangs

– Freisprech-Funktion dank integriertem Mikrofon

– USB-Ladeport mit Quick Charge 3.0 (Schnell-Ladefunktion): lädt Mobilgeräte mit Qualcomm-Chipsatz bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil

– Abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

– Wiedergabe direkt am Gerät steuerbar: vor, zurück, Play/Pause, Lautstärke, Anruf annehmen

– Steuerbar per Sprachbefehl: kompatibel zu Siri und Google-Assistent

– Wiedergabe per Bluetooth, von microSD(HC)-Karte und USB

– Freie Frequenzwahl im Bereich 87.6-107.9 MHz

– Unterstützte Formate: MP3, APE, FLAC, WAV

– 2 USB-A-Ladeports: 1x 5 V/2.4 A + 1x mit Quick Charge 3.0

– Automatisches Abschalten nach 1 Minute ohne Input

– Stromversorgung über Zigarettenanzünder: für 12 und 24 Volt

– Maße: 84 x 49 x 46 mm, Gewicht: 45 g

– Kfz-FM-Transmitter FMX-550.BT inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107380683

Preis: 12,95 EUR

Bestell-Nr. ZX-1846-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX1846-1521.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/ZxBpGH62

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.