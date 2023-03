auvisio Kfz-Freisprecher FM-620.BT

Bringt die Lieblings-Musik einfach vom Smartphone aufs Autoradio

– USB-C Ladeport mit 24 Watt Power Delivery (PD) und USB Typ A Ladeport

– Mit Display und beleuchtetem Metall-Drehrad für bequeme Steuerung

– Überträgt Musik kabellos als FM-Signal aufs Autoradio

– Bluetooth 5.1 für kabellose Übertragung von Smartphone & Co.

– Bassverstärker-Taste zur Optimierung des Klangs und Freisprecher dank Mikrofon

– Direkter Zugriff auf Siri und Google Assistant

Im Auto sicher und legal telefonieren: Die Hände bleiben am Steuer und die Augen auf der Straße. Einfach

den Kfz-Freisprecher und FM-Transmitter von auvisio in den Zigarettenanzünder des Autos stecken – schon

kann“s losgehen! Einstellungen nimmt man bequem mit dem beleuchteten Metall-Drehrad vor.

Siri und Google Assistant auf Knopfdruck: So greift man ganz einfach auf den digitalen Sprachassistenten zu,

ohne das Handy in die Hand zu nehmen. Per Tasten-Druck meldet sich Siri bzw. der Google Assistant und ist

bereit für die Anfrage.

Beste Unterhaltung: Die Lieblings-Hits oder Navi-Sprachansagen lassen sich vom Smartphone direkt auf die

Freisprecheinrichtung übertragen. Dank Bass-Booster auch mit zusätzlicher Verbesserung der tiefen

Frequenzen für satteren Klang.

Lädt die Mobilgeräte extra-schnell: Dank USB-C-Ladeport mit Power Delivery sind auch die modernen

Mobilgeräte wie z.B. MacBook Pro oder Samsung Galaxy im Nu wieder flott. Mit dem USB-A-Port lädt man auch

ältere Smartphones, Tablet-PCs, Navis u.v.m. bis zu 4-mal schneller als mit gewöhnlichen Netzteilen.

– Überträgt Musik kabellos als FM-Signal aufs Autoradio

– Bluetooth 5.1 für drahtlose Verbindung zu Smartphone & Co., bis zu 8 Meter Reichweite

– Unterstützte Bluetooth-Protokolle: AVRCP, HFP, A2DP

– Wiedergabe direkt am Gerät steuerbar: vor, zurück, Play/Pause, Lautstärke, Anruf annehmen

– Beleuchtetes Metall-Drehrad für bequeme Steuerung

– LED-Display: Anzeige der FM-Frequenz

– USB-C-Ladeport mit Power Delivery (PD): 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2,5 A / 22,5 Watt, 12 V bis 2 A / 24 Watt

– Ideal zum Schnellladen von iPhone 12 und 13 und zum Aufladen von modernen Mobilgeräten wie

z.B. MacBook Pro, iPhone, Samsung Galaxy u.v.m.

– Bassverstärker-Taste zur Optimierung des Klangs

– Freisprech-Funktion dank integriertem Mikrofon

– Direkter Zugriff auf Siri und Google-Assistant

– USB-A-Ladeport mit QC: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2 A / 18 Watt, 12 V bis 1,5 A / 18 Watt

– Quick Charge 3.0 (Schnell-Ladefunktion): lädt kompatible Mobilgeräte mit Qualcomm-Chipsatz bis zu

4-mal schneller, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

– Gesamt-Ausgangsleistung bei Verwendung beider Ports gleichzeitig: 42 Watt

– Universell einsetzbar für Smartphone, iPhone, Tablet-PC, iPad, MP3-Player, mobile Spielekonsolen,

Navi, eBook-Reader u.v.m.

– Freie Frequenzwahl im Bereich 87,6 – 107,9 MHz

– Stromversorgung über Zigarettenanzünder: für 12 und 24 Volt

– Maße (Ø x H): 36 x 83 mm, Gewicht: 46 g

– Transmitter FM-620.BT inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107407564

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3353-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3353-1521.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/DoyAirdigmQFyT6

