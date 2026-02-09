Sicherheit beim Joggen und Radfahren: Musik und Umgebung hören

– Wasser- und schweißfest: der ideale Begleiter beim Sport

– Bluetooth 5.4 für kabellose Verbindung zum Mobilgerät, bis zu 10 m Reichweite

– Ausdauernder Akku für bis zu 8 Stunden Musikgenuss

– Freisprechfunktion dank integriertem Mikrofon

– Direkter Zugriff auf Sprachassistent des Mobilgeräts per Tastendruck

– Game-Modus für geringe Latenz

Knochenschall-Technologie erhält Umgebungswahrnehmung: Knochenschall-Kopfhörer übertragen Sound über die Knochen statt durch den Gehörgang. Die Ohren bleiben frei, wodurch Umgebungsgeräusche wie Autohupen, spielende Kinder oder Fahrradklingeln wahrnehmbar bleiben. Das erhöht die Sicherheit beim Musikhören unterwegs.

Wasser- und schweißfestes Design für Sportaktivitäten: Das wasser- und schweißfeste Gehäuse des OHS-405.bt von auvisio eignet sich für Radtouren, Jogging und Fitness-Workouts bei verschiedenen Witterungsbedingungen.

Acht Stunden Akkulaufzeit mit Sprachassistent-Funktion: Der Akku ermöglicht bis zu acht Stunden Musikwiedergabe oder Telefonate. Per Tastendruck lässt sich der Sprachassistent des Mobilgeräts aktivieren, um Sprachbefehle zu erteilen.

Game-Modus für reduzierte Latenz: Ein Game-Modus reduziert die Latenz für Gaming und Videowiedergabe.

– Unterstützte Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HSP und HFP

– Einfache Steuerung über 3 Tasten: für Musikwiedergabe und Anrufannahme

– Wasserfestes Gehäuse nach IP56

– Open-Ear-Design

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 140 mAh für bis zu 8 Stunden Musikwiedergabe, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 140 x 100 x 45 mm, Gewicht: ca. 34 g

– Knochenschall-Kopfhörer OHS-405.bt inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

Der auvisio Knochenschall-Kopfhörer OHS-405.bt, Bluetooth 5.4, wasserfest, Open Ear und IP56 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8058-625 zum Preis von 24,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/zMgWBsqNNPmYtd3

