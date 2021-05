auvisio Kopfhörer-/Lade-Adapter Lightning-kompatibel

Einfach und schnell die Kopfhörer mit dem iPhone verbinden

– Kompatibel zu iPhone-Modellreihen 7/8/X/XS/11/12

– Anschluss zum gleichzeitigen Laden des iPhones über den Adapter

– Robustes Aluminium-Gehäuse

– Unterstützt bis zu 1 A Ladestrom

Klinken-Anschluss zum Nachrüsten: Vorhandene Kopfhörer mit 3,5-mm-Klinken-Stecker auch am iPhone 7 oder neuer nutzen – bequem per Kopfhörer-Adapter! So kann man z. B. den treuen HiFi-Kopfhörer weiterhin zum Musikhören verwenden.

Stets frische Energie für das iPhone: Der Kopfhörer-Adapter von auvisio verfügt außerdem über eine 8-Pin-Buchse für Lightning-Stecker. So lädt man das Apple-Smartphone auch dann, wenn der Kopfhörer verbunden ist.

Noch längere Laufzeit: Die Musik genießen und das iPhone über den Adapter gleichzeitig aufladen. So hält das Smartphone viel länger durch.

– Verbindet den Kopfhörer mit 3,5-mm-Klinken-Stecker mit dem Lightning-Anschluss des iPhones

– Passend für die iPhone-Modellreihen 7/8/X/XS/11/12

– Kompatibel ab iOS 10.3

– Für vollen Musikgenuss in Stereo

– Gleichzeitige Lade-Funktion: Das iPhone mit verbundenem Kopfhörer aufladen

– Unterstützt bis zu 1 A Ladestrom

– Material: robustes Aluminium-Gehäuse

– Länge: 120 mm, Gewicht: 9 g

– iPhone-Kopfhörer-Adapter inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107387897

Preis: 5,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3113-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3113-1433.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

auvisio 2er-Set Kopfhörer-/Lade-Adapter für iPhone auf 3,5 mm-Klinke

Preis: 9,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3114-625

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/VNBpGV0S

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 20 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannte Marken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby- Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.