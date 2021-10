auvisio Lernfähige IR-Fernbedienung URC-180.app

Alle Infrarot-Geräte steuern und smarte Aktionen programmieren

– Weltweite Steuerung von mehr als 5.000 IR-Geräten per App

– Programmierbar und lernfähig

– Misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit

– Auch per Sprachbefehl steuerbar mit Amazon Alexa oder Google Assistant

– Smarte Aktionen programmierbar: z.B. Lüfter ab bestimmter Temperatur aktivieren

– Erreicht alle Geräte dank 360°-Abstrahlwinkel

Alles in einer App: So spart man sich die Suche nach der Infrarot-Universal-Fernbedienung! Die clevere Infrarot-Box ersetzt sie alle. Die WLAN-Universal-Fernbedienung von auvisio verbindet sich einfach über das WLAN mit den IR-Geräten und man steuert ab sofort die Geräte von weltweit bequem per kostenloser App “ELESION”.

Das Raumklima zu Hause immer im Blick: Dank des integrierten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensors weiß man sofort, wann es Zeit wird zum Lüften oder zum Heizen. Und mit den passenden Szenen aktiviert man Heiz- und Klima-Geräte sowie Luftentfeuchter sogar ganz automatisch.

Erreicht alle Geräte: Dank des 360°-Abstrahlwinkels empfangen alle Geräte im Umkreis von bis zu 10 Metern das Infrarot-Signal der Box. Einfach den Gerätetyp in der großen App-Datenbank suchen – ob Fernseher, Set-Top-Box oder Klimaanlage.

Ein- und Ausschalten auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für seine Infrarot-Universal-Fernbedienung ein. Schon schaltet man die verbundenen IR-Geräte mit einer einfachen Anweisung ein und aus. Beim Heimkino-Abend greift man also einfach zur Chipstüte statt zur Fernbedienung.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Lernfähige Universal-Infrarot-Fernbedienung URC-180.app

– Mit integriertem Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Sensor

– Kostenlose App “ELESION” für Android und iOS: zum Anlernen von Befehlen, zur weltweiten Steuerung aller IR-Geräte, z.B. TV, Heimkino-Geräte, Set-Top-Boxen, HiFi-Anlagen, Leuchten, Klimaanlagen

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Geräte per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten der Klimaanalage ab einer bestimmten Temperatur, u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– 360°-Infrarot-Abstrahlwinkel mit bis zu 10 m Reichweite bei Sichtkontakt

– Timer-Funktion per App einstellbar

– Stromversorgung: per USB (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

– Farbe: schwarz

– Maße: 60 x 60 x 20 mm, Gewicht: 33 g

– Infrarot-Universal-Fernbedienung inklusive USB-Kabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107392587

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5104-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5104-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/ZOhpmF83

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.