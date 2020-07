auvisio Mobil-Kassettenspieler und Digitalisierer

Das Revival der Kassettensammlung

– Musik hören auch unterwegs dank Batteriebetrieb

– Kassetten auf Knopfdruck zu MP3 digitalisieren

– Integrierter Lautsprecher mit 1 Watt Musik-Spitzenleistung

– USB-Anschluss und Klinkenbuchse für Kopfhörer

– Sprachrekorder mit Direkt-Aufnahme auf Kassette oder USB

Alte Musik-Schätze neu entdecken: Die Kassettensammlung vom Dachboden holen und das Musik-Feeling der 70er-, 80er- und 90er-Jahre ein Comeback feiern lassen! Alte Klassiker erlebt man in neuer Qualität – denn der mobile Kassettenspieler von auvisio wandelt sie auf Knopfdruck in MP3-Dateien um.

Retro-Feeling für unterwegs: Mit dem praktischen Trageclip nimmt man das Gerät komfortabel überallhin mit – z.B. an der Jeans-Tasche befestigt. So kann man die Kassetten jederzeit ganz ungestört genießen – dank Batteriebetrieb und Kopfhörern.

Die Schätze ins MP3-Zeitalter retten: Einfach einen USB-Stick einstecken, die Aufnahmetaste drücken, während man die eingelegte Kassette wiedergibt. Das ist genau so einfach wie zu Zeiten, als man noch das Radioprogramm auf Kassette aufgenommen hat!

Ein Recorder für Job und Freizeit: Dank des integrierten Mikrofons wird der mobile Kassettenspieler im Handumdrehen zum Diktiergerät, das Direktaufnahmen auf einem Kassettenrohling oder USB-Stick speichert.

– 3in1-Gerät zum mobilen Abspielen und Digitalisieren von Kassetten, Wiedergabe von MP3-Dateien und – Aufnehmen von Sprachnotizen

– Digitalisier-Funktion auf USB-Stick bis 64 GB (bitte dazu bestellen)

– Auch als Sprachrekorder verwendbar: Mikrofon integriert, nimmt direkt auf Kassette oder USB-Stick auf

– Aufnahme-Format: MP3 mit 128 kbit/s

– Wiedergabe-Funktion für MP3-Dateien von USB

– Integrierter Lautsprecher mit 0,5 Watt RMS Ausgangsleistung, Musik-Spitzenleistung: 1 Watt

– 5 Bedientasten für Kassettenspieler bzw. Kassettenrekorder, 3 Bedientasten für MP3-Player

– Praktischer Trageclip an der Rückseite

– Anschlüsse: USB, 3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhörer (enthalten), Hohlstecker-Buchse für Netzteil

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AA / Mignon oder per 230-Volt-Netzteil (jeweils bitte dazu bestellen)

– Maße: ca. 118 x 92 x 35 mm, Gewicht: ca. 190 g

– Kassettenspieler inklusive Kopfhörern und deutscher Anleitung

Preis: 34,74 EUR

Bestell-Nr. ZX-1837-625

Produktlink: h ttps://www.pearl.de/a-ZX1837-1240.shtml

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

