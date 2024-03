auvisio Mobiler/tragbarer 15,6″/39,6 cm-IPS-Superslim-Monitor EZM-220

Videos und Spiele vom Mobilgerät jetzt auch im Großformat genießen

– Mobiler 15,6″-IPS-Monitor mit extra-dünnem Gehäuse und Metallrahmen

– Full-HD-Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel, HDMI und USB-C für Bildübertragung

– Stromversorgung per USB-C (direkt über Mobilgerät oder per Netzteil)

– Ideal für Laptop, PC, Mac, PS4, Xbox, Mobiltelefon (z.B. Samsung DEX)

– Integrierte 2x 1-W-Stereolautsprecher und Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)

– Integrierter Ständer zum Aufstellen und Aufhängen des Monitors

Der Zweitbildschirm für gehobene Ansprüche: Mit dem ultradünnen Full-HD-Monitor von auvisio lässt sich die Desktop-Oberfläche von Laptop, MacBook, PC oder Mac ganz einfach per HDMI- und USB-C-Anschluss erweitern – und macht das Arbeiten am Computer deutlich komfortabler. Dank Full HD und Stereo-Lautsprechern verwandeln sich die Endgeräte sogar in ein kleines Heimkino.

Das Smartphone-Bild kommt groß raus: So wird das Schauen von Filmen zum Beispiel in der Bahn oder im Auto zum entspannten Vergnügen. Das hochwertige IPS-Display sorgt für eine kontrastreiche Darstellung mit brillanten Farben. Dank des 3,5 mm Klinkensteckers kann man einfach einen Kopfhörer anschließen und stört niemanden. Ideal auch zum komfortablen Lesen von Nachrichtenseiten, E-Mails & Co.

Spielen mit bestem Blick auf das Geschehen: Auch unterwegs kann man Spiele auf dem großen Bildschirm genießen. Und mit wenigen Handgriffen lässt sich sogar die Playstation oder XBox anschließen.

Unterstützt den Desktop-Modus des Smartphones – z.B. Samsung DeX. So lässt sich das Smartphone zusammen mit dem neuen Monitor wie ein normaler PC nutzen.

Ideal für unterwegs: Der Monitor ist nicht nur ultraflach und nur 780 Gramm leicht, sondern dank Metallrahmen auch robust. Das macht ihn zum idealen Reisebegleiter.

– Perfekt als Gaming-Monitor für Smartphones, PS4 und XBox oder als Zweitmonitor für Notebooks, MacBooks, PCs und Macs.

– Monitor mit 39,6 cm / 15,6″ Bildschirmdiagonale, Seitenverhältnis: 16:9

– Kontrastreich und brillante Farben dank IPS-Display

– Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel (Full HD)

– Großer 179°-Blickwinkel horizontal und vertikal

– Helligkeit: 250 cd/m², Kontrast: 600:1

– Ideal für Laptop, MacBook, iPhone, Smartphones (z.B. Samsung DeX), PC und Mac mit USB-C-Anschluss

– Auch zum Anschließen an Spielekonsolen wie PS4 und XBox

– Schnittstellen: 2x USB-C, HDMI, 3,5-mm-Klinkenbuchse

– Integrierte Stereo-Lautsprecher: 2x 1 Watt

– Robust und bequem zu transportieren dank extra-dünnem Gehäuse mit Metallrahmen

– Integrierter Ständer zum Aufstellen und Aufhängen des Monitors

– Einfache Bedienung über 3 Tasten

– Stromversorgung per USB-C (5 V / 2 A), direkt über angeschlossenes Gerät oder per Netzteil (bitte dazu bestellen)

– Maße: 365 x 214 x 12 mm, Gewicht: 780 g

– Monitor EZM-220 inklusive HDMI-Kabel (HDMI auf HDMI, 1,5 m), USB-Stromkabel (USB-A auf USB-C, 1 m), USB-C-Kabel (USB-C auf USB-C, 1 m), Schutzhülle und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107431002

Preis: 149,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5542-625

