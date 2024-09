auvisio Over-Ear-Headset OHS-510.bt mit Rauschunterdrückung

Musik kabellos und in bester Klangqualität genießen

– Aktive Rauschunterdrückung (ANC) um bis zu 23 dB

– Hoher Tragekomfort dank drehbarer Ohrmuscheln

– Leistungsstarker Akku für bis zu 36 Stunden Laufzeit

– Bluetooth 5.3 für kabellose Verbindung mit Ihrem Mobilgerät

Kabellos die Freiheit der Musik genießen: Die Musikbibliothek einfach per Bluetooth vom Smartphone streamen. Der Over-Ear-Kopfhörer von auvisio ist perfekt für unterwegs, beim Sport oder im Büro.

Auch für Audio-Player, PC, TV & Co: Dank Audio-Eingang lässt sich das Headset auch an alle HiFi-Geräte mit Kopfhöreranschluss anschließen – wie jeder kabelgebundene Kopfhörer.

Ruhe in jeder Umgebung: Dank ANC-Technologie (aktive Rauschunterdrückung) werden störende Hintergrundgeräusche einfach ausgeblendet und man kann sich voll und ganz auf die Musik oder Gespräche konzentrieren.

Integriertes Mikrofon: Eingehende Anrufe werden direkt am Kopfhörer entgegengenommen. Die Musik wird automatisch stumm geschaltet! Und dank integriertem Mikrofon bleibt das Smartphone in der Tasche.

Lang anhaltender Tragekomfort: Die weichen Ohrpolster und das ergonomische Design sorgen dafür, dass die Kopfhörer auch bei längerem Tragen perfekt sitzen und angenehm zu tragen sind.

– Für Musikgenuss und Telefonie via Smartphone, Tablet-PC u.v.m.

– Bluetooth 5.3 für kabellose Verbindung mit Ihrem Mobilgerät, Reichweite: bis 10 Meter

– Unterstützte Bluetooth-Profile: a2dp, avctp, avdtp, avrcp, hfp, spp, smp, att, gap, gatt,

rfcomm, sdp, l2cap profile

– Audio-Eingang zum Anschluss an Audiogeräte ohne Bluetooth wie z.B. PC, Notebook, MP3-

und Audio-Player

– Auto-Connect: verbindet sich automatisch mit Geräten, die schon einmal gekoppelt waren

– Integriertes Mikrofon für Freisprech-Funktion

– Frequenzbereich: 20Hz – 20KHz

– Empfindlichkeit Kopfhörer: 100 dB, Mikrofon: -45 dB

– Aktive Rauschunterdrückung (ANC) um bis zu 23 dB

– Status-LED für Betriebsanzeige

– Bequemer Kopfbügel mit drehbaren Ohrmuscheln

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku für bis zu 36 Stunden Laufzeit, 25 Stunden

Laufzeit mit aktiver Rauschunterdrückung, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße Kopfhörer: 187 x 170 x 86 mm, Gewicht: 166 g

– Headset OHS-510.bt inklusive USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107434201

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8699-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8699-1260.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/gRQA9jor6aaT2zJ

