auvisio Tragbarer Akku-CD-Spieler & UKW-Radio

Mobiler CD-Player mit fünf Wiedergabemöglichkeiten

– Lange Akku-Laufzeit von bis zu 8 Stunden bei 50 % Lautstärke

– HiFi-Stereo-Lautsprecher: 2x 2 Watt (RMS), Spitzenleistung: 8 Watt

– Ausschalt-Timer: bis zu 180 Minuten

– Fernbedienung für bequeme Steuerung vom Sofa aus

– Bluetooth 5.3 für Wiedergabe von Mobilgeräten, Anschluss von Kopfhörern (CD/USB)

– LCD-Display mit 1,9″/ 4,8 cm: zeigt Betriebsmodi, Titelnummer, Radiofrequenz

Der tragbare CD-Player von auvisio vereint CD-Wiedergabe, FM-Radio, Bluetooth-Streaming sowie Audiowiedergabe von USB-Sticks und externen Audiogeräten per 3,5-mm-Klinkenstecker. Damit lassen sich Playlists aus verschiedenen Quellen abspielen.

Dank Akkubetrieb ermöglicht das Gerät bis zu 8 Stunden Musikwiedergabe bei 50 % Lautstärke ohne Steckdose. Der CD-Player kann auf der Terrasse, in der Küche oder auf Reisen genutzt werden.

Bluetooth 5.3 erlaubt bidirektionale Verbindung: Das Gerät funktioniert als Bluetooth-Lautsprecher für Smartphones und andere Audiogeräte. Im CD- und USB-Modus lassen sich Bluetooth-Kopfhörer oder externe Bluetooth-Lautsprecher koppeln.

Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht bequeme Steuerung aller Funktionen aus der Distanz. Einstellungen können vom Sofa oder Bett vorgenommen werden, unabhängig vom Standort des Geräts.

Ein einstellbarer Ausschalt-Timer schaltet den CD-Player automatisch ab. Diese Funktion eignet sich zum Einschlafen mit Musik oder für hektische Morgen, wenn das manuelle Ausschalten vergessen werden könnte.

– Multifunktionale Musik-Wiedergabe: CD-Spieler, UKW-Radio, Bluetooth-Streaming von Mobilgeräten, Wiedergabe von USB-Sticks und Verbinden von externen Audiogeräten per 3,5-mm-Klinkenbuchse

– HiFi-Stereo-Lautsprecher: 2x 2 Watt (RMS), Spitzenleistung: 8 Watt, Frequenz: 200 Hz – 13 KHz

– Equalizer für anpassbaren Sound: Rock, Pop, Klassik, Jazz, Flat (normaler Sound)

– Unterstützte CD-Formate: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA

– UKW-Radio mit 30 Speicherplätzen: 87.5 – 108.0 MHz

– Bluetooth 5.3 für Wiedergabe von Mobilgeräten und Bluetooth-fähigen Audiogeräten sowie zum Anschließen von Kopfhörern (im CD- und USB-Modus), Reichweite: bis zu 10 m

– Kopfhörer auch per 3,5-mm-Klinkenstecker anschließbar

– Unterstützt USB-Sticks mit bis zu 128 GB, Formate: MP3, WMA, WAV, AAC

– LCD-Display mit 1,9″/ 4,8 cm Diagonale: zeigt Betriebsmodi, Titelnummer, Radiofrequenz

– Fernbedienung für bequeme Steuerung vom Sofa aus

– Ausschalt-Timer: bis zu 180 Minuten

– Anschlüsse: 3,5-mm-Klinkenbuchse, USB-A-Buchse, USB-C-Ladebuchse

– Stromversorgung CD-Spieler: LiPo-Akku mit 4.000 mAh für bis zu 8 Stunden Laufzeit (bei 50 % Lautstärke), lädt per USB-C, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (Netzteil und Batterien bitte dazu bestellen)

– Maße: 190 x 190 x 70 mm, Gewicht: 1 kg

– CD-Spieler & Radio inklusive Fernbedienung, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

Der auvisio Tragbare Akku-CD-Spieler & UKW-Radio, Bluetooth, Timer, USB, AUX ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3895-625 zum Preis von 49,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/tby6xiyf7RQtkXf

