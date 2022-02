auvisio Tragbarer CD-Player, DAB+ Radio, Bluetooth

Unterwegs Musik klassisch von CD oder aus dem Radio hören

– Unterstützt alle gängigen CDs sowie MP3-CDs

– Große Radio-Sendervielfalt dank Empfang per DAB+ und UKW

– Anti-Schock-Funktion für unterbrechungsfreie Wiedergabe

– Wiedergabe auch über Bluetooth-Kopfhörer & -Lautsprecher

– Ideal auch zum einfachen Erweitern von HiFi-Anlagen

– Leistungsstarker Akku für bis zu 8 Stunden Laufzeit

Die CD-Nostalgie aufleben lassen und die Lieblings-CDs praktisch immer und überall hören. Gleichzeitig erlebt man wieder unverfälschte Klangwelten, die nur klassische Audio-CDs bieten können!

Unterbrechungsfreier Hör-Genuss auch in Bewegung: Der Anti-Shock-Puffer des CD-Players von auviso verhindert eine springende Wiedergabe für 60 Sekunden bei Audio-CDs und 120 Sekunden bei MP3-CDs. Das ist ideal z.B. unterwegs im Auto oder Zug.

Die Vielfalt des Radios genießen: Über DAB+ und UKW hat man außerdem die volle Auswahl aus allen deutschlandweiten sowie lokalen Radiosendern. Da bleibt kein Musikwunsch offen. Alle neu entdeckten Lieblings-Sender speichert man bequem in der Favoritenliste. Für DAB+ und FM stehen je 30 Senderspeicher zur Verfügung!

Macht auch zu Hause eine gute Figur: Den CD-Player kabellos per Bluetooth mit einem Lautsprecher oder der HiFi-Anlage verbinden. Schon erfüllt man den Raum mit Musik von Lieblings-CDs! Das Beste: Selbst moderne Stereoanlagen ohne CD-Fach werden so wieder CD-fähig!

Unterstützt sogar Bluetooth-Kopfhörer: So genießt man kabellose Freiheit mit bis zu 10 Metern Reichweite! So geht man z.B. der Haushalts-Arbeit nach und lässt sich diese durch die Lieblings-Musik versüßen.

– Unterstützt Audio- und MP3-CDs, sowie DAB+ und FM-Radio

– Anti-Shock-Funktion für unterbrechungsfreie Wiedergabe: bis zu 60 Sekunden bei CDs, 120 Sekunden bei MP3s

– 5 Wiedergabe-Modi: normal, Titel wiederholen, CD wiederholen, Zufall, Intro (spielt jeden Track 10 Sekunden an)

– Bluetooth 5 für kabellose Verbindung zu Kopfhörern oder Lautsprechern, bis 10 m Reichweite

– Große Sendervielfalt dank Digital- und Analog-Radio per DAB+ und FM (UKW)

– DRC (Dynamic Range Compression) zum Ausgleich von Lautstärke-Schwankungen

– Favoriten-Speicher für bis zu 60 Sender, je 30 für digitale und analoge Sender

– Dynamic Bass Boost für verstärkten Bass

– Kopfhörer-Anschluss (3,5-mm-Klinkenbuchse), auch als Audio-Ausgang z.B. zum Anschließen ans Autoradio oder die HiFi-Anlage

– LCD-Display: zeigt Modus, Tracknummer, Laufzeit, Gesamtlaufzeit, Anzahl Tracks, Tastensperre

– Stromversorgung: LiPo-Akku mit 1.000 mAh für bis zu 8 Stunden Laufzeit (lädt per USB) oder Dauerbetrieb per 4,5-V-Netzteil (bitte dazu bestellen)

– Maße: 14,5 x 14,1 x 2,5 cm, Gewicht: 250 g

– Tragbarer CD-Player inklusive Stereo-Kopfhörern, 6 Silikon-Tips, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107393942

Preis: 59,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3180-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3180-1230.shtml

Auch im Bundle mit auvisio In-Ear-Stereo-Headset:

auvisio Tragbarer CD-Player, DAB+ Radio, Bluetooth und In-Ear-Stereo-Headset

Preis: 79,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3194-625

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/3dbt9KpEYzdAs28

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.