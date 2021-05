Auwahl an Swim Spas wird immer größer

Swim Spas erobern Deutschland

Wir kennen alle Swimmingpools. Diese haben Ihren Siegeszug in den 80ern und 90ern in Deutschland angetreten. Ende der 90er kamen dann die ersten Whirlpools auf den Markt. Bei Whirlpools vergingen auch 10 Jahre bis diese stärker verkauft wurden und erst in den letzten beiden Jahren ist der Whirlpool Markt extrem geboomt.

Vor zehn Jahren hat Artesian Spas einen der ersten Swim Spas auf den Markt gebracht. Das Modell EP14 Sport war ein vollkommen neues Konzept. Der Swim Spa EP14 hat die Vorzüge von Whirlpool und Swim Spa in einem Produkt vereint. Erstmalig gab es einen Swimmingpool, der auch den ganzen Winter hindurch benutzt werden kann mit Whirlpoolfunktion. Dieses Produkt war sehr exotisch zu Beginn und viele der ersten Kunden wußten erst beim Kauf, dass es so etwas gibt. Nach und nach kamen mehr Swim Spa Anbieter auf den Markt und Swim Spas wurden bekannter.

Artesian Spas hat in diesem Jahrzehnt seit Markteinführung die Swim Spa Palette auf 6 Modelle in 14 Ausführungen erweitert. Irgendwann vor 3-4 Jahren hatten Swim Spas eine Bekanntheit erreicht, die zum Duchstarten am Markt geeignet war und seither werden jährlich hunderte bzw tausende Swim Spas in Deutschland, Schweiz und Österreich verkauft. Und der meistverkaufte Swim Spa im deutschsprachigen Raum ist nach wie vor der EP14 – also das erste Modell von Artesian Spas. Denn 5 Jahre nach Markteinführung hat Artesian Spas die Semiinground Version von Swim Spas erfunden. Swim Spas können seither ohne großen Mehraufwand bis zur Hälfte versenkt werden. Das spart Baukosten. Außerdem sind die Swim Spas unerreicht in puncto Energieverbrauch. Es gibt nach wie vor keinen Hersteller, der auch nur annähernd die Dämmungswerte von Swim Spas von Artesian Spas erreicht.

Artesian Spas gilt als einer der Erfinder von Swim Spas und hat die semiinground Variante von Swim Spas erfunden. Artesian Spas ist der größte amerikanische Hersteller von Swim Spas. Sie sind bekannt für sehr lange Lebensdauer, niedrigsten Stromverbrauch und einfachsten Einbau neben den Qualitätskriterien für die Artesian Spas bei allen Produkten steht: beste Komponenten ideal verbaut mit einem sehr europäischen Design.

Artesian Spas Swim Spas – experience the Ultimate!

Artesian Spas Whirlpools Europa in allen Ländern Europas vertreten als größter amerikanischer Hersteller von Whirlpools und Swim Spas. Wir beliefern alle Länder und alle Schauräume europaweit von zwei HQ`s in Großbritannien und Österreich.

