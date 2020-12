AVA-SOFTWARE MIT KOSTENMANAGEMENT + BAUKALKULATION

Steigen Sie jetzt um auf SIDOUN Globe®

Wir geben Ihren Träumen wieder Raum

Sie sind auf der Suche nach einer modernen, leistungsstarken und komfortablen AVA-Software? Sie möchten frei und selbst entscheiden? Und Sie wünschen sich gleichzeitig einen kompetenten und zuverlässigen Kundenservice, der auf Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Fragen eingeht? Mit einem persönlichen Ansprechpartner, der Sie ernst nimmt und sich nur auf Sie konzentriert?

Dann lohnt sich Ihr Neuanfang mit SIDOUN gleich doppelt:

Denn mit uns gewinnen Sie eine lebendige Partnerschaft und eine exzellente, zukunftsfähige AVA-Software.

EXCEL-INSIDE

Nie wieder Übertragungsfehler. Die AVA-Daten in SIDOUN Globe® synchronisieren sich mit Ihren verknüpften Excel-/Word-Dokumenten in Echtzeit. Bei Änderungen in Excel oder Word aktualisieren sich Ihre AVA-Daten automatisch. Die bidirektionale Verknüpfung sorgt dafür, dass dies auch umgekehrt funktioniert. Reduzierung des Arbeitsaufwands plus wertvollen Zeitgewinn.

Seit mehr als 40 Jahren ist SIDOUN International der Premium-Hersteller für Software im Bereich Baumanagement. Seinerzeit wurde das Unternehmen mit der Vision gegründet, zwei Dinge zu vereinen: Es sollte ein Ort geschaffen werden, an dem Menschen glücklich und erfüllt zusammenarbeiten, der inspiriert und Kreativität freisetzt, an dem Großes erschaffen wird. Gleichzeitig war es das Ziel in dieser Atmosphäre exzellente Software zu entwickeln, die alle an Bauprojekten Beteiligten glücklich macht, sowohl durch die Genialität der Produkte, als auch durch ein freundschaftliches Miteinander, das auf Kunden inspirierend wirkt.

