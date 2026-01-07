Avenga ernennt Clay Van Doren zum Chief Executive Officer

Köln, 7. Januar 2026 – Avenga, ein weltweit tätiger Spezialist für digitales Engineering und KI-gestützte Softwaretransformation, gab heute bekannt, dass Clay Van Doren mit Wirkung zum 12. Januar 2026 zum Chief Executive Officer ernannt wurde. Er folgt auf Ludovic Gaude, der das Unternehmen fünf Jahre lang durch einen Integrationsprozess geführt und damit die Grundlage für Avengas weitere globale Expansion gelegt hat.

Van Doren verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Leitung internationaler Technologie- und Digitalisierungsprojekte. Zu Avenga wechselt er von Atos, einem globalen IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, wo er zuletzt als Group Chief Growth Officer tätig war. In dieser Funktion unterstützte er das Unternehmen dabei, eine herausfordernde Phase zu meistern, während er gleichzeitig die Wachstumsstrategie vorantrieb und strategische Kundenbeziehungen ausbaute.

Davor war Van Doren bei Atos als Deputy CEO für das globale Managed-Services-Geschäft Tech Foundations verantwortlich, das rund 50.000 Mitarbeiter umfasst. Zuvor leitete er als CEO mehrere Regionen, darunter das Vereinigte Königreich und Irland, Mitteleuropa, Nordeuropa sowie Asien-Pazifik und transformierte die Dienstleistungen, die große Unternehmen aus dem privaten und öffentlichen Sektor für ihre Kunden erbrachten. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in Führungspositionen hat er ergebnisorientierte Teams aufgebaut und Organisationen dabei unterstützt, bedeutende Veränderungen erfolgreich zu bewältigen. Dabei lag sein Fokus stets auf exzellenten Leistungen und hoher operativer Belastbarkeit.

Als Chief Executive Officer von Avenga leitet Van Doren mehr als 6.000 Experten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. Dabei wird sein Fokus darauf liegen, Kunden mit sicheren, praxisnahen Innovationen in den Bereichen Anwendungstransformation, Daten und KI sowie mit neuesten Cybersicherheitslösungen zu klaren Geschäftsergebnissen zu verhelfen.

Karel Komárek, Vorsitzender von KKCG, der Investmentgesellschaft, zu der auch Avenga gehört, erklärte: „Die Ernennung von Clay erfolgt zu einem wichtigen Zeitpunkt für Avenga, da das Unternehmen das Ziel verfolgt, weltweit eine führende Position in seiner Kategorie einzunehmen. Seine Erfahrung in der Leitung komplexer Technologieunternehmen sowie seine Leidenschaft für die Unterstützung von Kunden werden entscheidend sein, wenn Avenga dieses nächste Kapitel aufschlägt.“

Van Doren sagte: „Ich fühle mich geehrt, die Rolle des CEO bei Avenga zu übernehmen. Avenga verfügt über starke Kompetenzen, langjährige Kundenbeziehungen und sehr erfahrene Experten. Meine Priorität ist es, Partnerschaften zu stärken und unseren Fokus weiterhin fest auf den Erfolg unserer Kunden zu richten. Gleichzeitig möchte ich Avenga zu einem großartigen Arbeitsplatz mit hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten machen.“

Michal Tománek, Deputy Chief Investment Director bei KKCG und Vorsitzender des Avenga-Boards, dankte dem scheidenden CEO Ludovic Gaude: „Im Namen von KKCG und dem Avenga-Board möchte ich Ludovic für sein Engagement und seine Führungsqualitäten danken. Mit ihm an der Spitze hat Avenga eine starke globale Plattform aufgebaut und die besten Technologietalente zusammengebracht. Das Unternehmen hat in bemerkenswert kurzer Zeit einen Integrationsgrad erreicht, für den normalerweise viele Jahre erforderlich sind, und dabei weiterhin Kunden weltweit bedient. Wir sind dankbar für Ludovics Beitrag und das starke Fundament, das er mit aufgebaut hat“, sagte Tománek.

Avenga ist ein internationaler Beratungs- und Technologiepartner, der maßgeschneiderte Lösungen für komplexe geschäftliche und gesellschaftliche Herausforderungen entwickelt. Mit mehr als 6000 Spezialisten ist das Unternehmen weltweit tätig und bietet ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen, darunter Unternehmens- und Technologieberatung, Unternehmenslösungen, CX-, UX- und UI-Design, Managed Services, Produktentwicklung und Softwareentwicklung. Avenga bedient zahlreiche Branchen, darunter Telekommunikations- und Satellitenbetreiber, Banken, Fertigungsunternehmen, Automobilhersteller, Mobilitätsanbieter sowie Gesundheitsdienstleister und treibt ihre Transformation hin zu „AI-first“-Organisationen voran. Die KI-Kompetenzen von Avenga sind in sämtliche Angebote integriert und ermöglichen es Unternehmen, intelligente Automatisierung zu realisieren, Entscheidungen zu beschleunigen und hochgradig personalisierte Nutzererlebnisse zu schaffen. Avenga ist Teil des Technologiesegments der familiengeführten KKCG-Gruppe.

